MORADIA DE LUXO

Com mármore, cinema e quarto pet, novo apartamento de Karoline Lima vale R$ 20 milhões; veja fotos

Imóvel de 280 m² na Zona Sul de São Paulo está anunciado para aluguel por R$ 140 mil mensais, sem incluir condomínio e IPTU

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 20:46

Por dentro do novo apartamento de luxo de Karoline Lima em São Paulo Crédito: Reprodução

Karoline Lima encontrou seu novo endereço em São Paulo. A influenciadora revelou, na quarta-feira (25), que fechou negócio para morar em um apartamento de luxo de 280 m², anunciado por R$ 20 milhões. O imóvel reúne acabamentos em mármore, cinema privativo, quarto exclusivo para animais de estimação e decoração assinada.

Após visitar três propriedades, Karoline contou que se encantou com os detalhes do último apartamento, especialmente com os acabamentos e a tecnologia do banheiro. “É um apartamento dos sonhos, a mulher parece que fez para mim, amiga. Cheio de mármore, muito espelho... Ai, eu quero me mudar logo”, disse.

A escolha também teve a influência de Cecília, de quatro anos, filha da influenciadora com o jogador Éder Militão. A menina ficou encantada com uma cama em formato de coelho instalada no quarto infantil.

Por dentro do apartamento de luxo

O imóvel conta com três suítes, configuração reversível para quatro quartos, sala de estar integrada, sala de jantar com adega, lounge íntimo e quatro vagas de garagem.

Entre os destaques estão a suíte principal, equipada com closet e sala de banho com banheira dupla, e o home theater com telão de 350 polegadas. O quarto infantil possui closet e brinquedoteca.

Apartamento de luxo de Karoline Lima 1 de 12

A decoração reúne pisos italianos, marcenaria sob medida da Ornare, móveis da Artefacto, iluminação Baccarat, obras de arte de Fernanda Naman e tapetes desenvolvidos exclusivamente para o apartamento.

O condomínio oferece piscina aquecida, academia, playground, quadra poliesportiva e salão de festas.

Quanto custa morar no apartamento?

Segundo levantamento da revista Quem, o imóvel está anunciado pela imobiliária Homesphere por R$ 20 milhões para venda ou R$ 140 mil mensais para locação.

Com as despesas de condomínio, de R$ 7,5 mil, e IPTU, de R$ 3.046, o custo mensal da locação chega a R$ 150.546, o equivalente a mais de R$ 1,8 milhão por ano.

Karoline não revelou o valor acertado na negociação nem informou se comprou ou alugou o apartamento.