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Com namorada, Jule Bellingham teria beijado na boca de todas mulheres que estavam em ‘festinha’ de Vini Jr.

Jogador teria comparecido a ‘festinha’ na mansão de Vini Jr. em Madri, na Espanha

Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:32

Jogadores teriam feito 'festinha' na casa de Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Parece que Vini Jr. tem curtido a vida de solteiro mais do que nunca! O atacante do Real Madri, teria recebido mulheres em sua mansão, em Madri, na Espanha, na noite desta quinta-feira (15).

A reunião ainda teve a presença de outros três jogadores, incluindo Jude Bellingham, segundo o portal LeoDias. Vídeos que vazaram nas redes sociais mostram as mulheres ao lado de um dos carros do jogador, comemorando a confraternização.

Jude Bellingham 1 de 10

Ainda segundo o portal, Bellingham teria se despedido um pouco mais cedo, em busca de um after, e ao se despedir teria dado um beijo na boca das três mulheres brasileiras que teriam sido convidadas por Vini Jr.

No entanto, vale lembrar que Bellingham namora com a modelo e influenciadora norte-americana Ashlyn Castro, de 28 anos.

Nascida na Califórnia, Ashlyn Castro trabalha como modelo e reúne mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Bellingham e Ashlyn estão juntos desde o início de 2025, sendo vistos publicamente pela primeira vez em fevereiro daquele ano em um camarote do Estádio Santiago Bernabéu.