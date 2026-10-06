COMANDO

Com óculos, câmera infravermelho e colete tático, chihuahua de 21 cm e 7 kg tem treinamento de guerra e vira destaque na Guarda Nacional

Adotado no norte do México, Comando ganhou colete tático, óculos de proteção e treinamento para participar de ações de aproximação com o público



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:19

Comando aparece de perfil usando óculos de proteção e câmera acoplada ao capacete durante treinamento em uma base militar Crédito: Reprodução/Toya Sarno Jordan

Com apenas 21 centímetros de altura e sete quilos, Comando dificilmente passaria despercebido entre os integrantes da Guarda Nacional do México. O pequeno chihuahua usa óculos de proteção, colete tático sob medida e até uma câmera presa à cabeça.

Apesar do visual que chama atenção, sua presença não se limita à aparência. O cachorro é preparado para ações de busca e resgate, exercícios de obediência e atividades de aproximação com a comunidade, acompanhando agentes em eventos cívicos, feiras escolares e outras ações públicas.

Adotado há cerca de seis meses no estado mexicano de Chihuahua, Comando vivia anteriormente com um casal de idosos que já não conseguia cuidar dele. Agora, com apenas um ano de idade, tornou-se o menor integrante da força canina ligada à corporação.

Comando Chihuahua 1 de 4

De animal adotado a integrante da tropa

A rotina de Comando mudou completamente depois da adoção. Além da farda adaptada ao tamanho, o animal passou a receber treinamento semelhante ao aplicado em atividades de demonstração e contato com a população.

Entre os comandos já aprendidos estão exercícios básicos de obediência. Recentemente, o chihuahua também participou do desfile do Dia da Independência do México, realizado na capital do país.

O papel mais visível, porém, está na aproximação entre agentes e população. Comando costuma acompanhar as tropas em situações nas quais a Guarda Nacional busca estabelecer contato mais direto com crianças, estudantes e famílias.

A própria corporação utiliza cães em atividades desse tipo. Em junho de 2026, por exemplo, promoveu em Sinaloa uma ação de proximidade social que incluiu demonstrações de binômios caninos, exposição de equipamentos e interação entre agentes e moradores.

Pequeno entre cães de trabalho

A presença de um chihuahua chama atenção justamente porque a força canina mexicana é formada principalmente por animais de porte muito maior.

Em levantamento divulgado pela Guarda Nacional em 2024, a corporação informava possuir 340 cães, entre pastores belgas malinois, pastores alemães, pastores holandeses, labradores e xoloitzcuintles. Esses animais atuam em tarefas como busca e resgate, localização de armas, narcóticos e dinheiro, além de ações de contato com a população. Gob.mx

O número citado na reportagem mais recente já se aproxima de 350 animais, indicando a continuidade e expansão da estrutura canina.

Diferentemente dessas raças tradicionalmente utilizadas em trabalhos operacionais, os chihuahuas são cães de companhia conhecidos pelo comportamento atento e energético. O tamanho reduzido, entretanto, não favorece atividades de contenção, patrulhamento de impacto ou rastreamento semelhante ao realizado por cães de trabalho de maior porte.

Uma função diferente dentro da Guarda

Por isso, Comando ocupa uma posição particular. Embora receba preparação para busca e resgate, sua principal exposição ocorre em eventos públicos e atividades educativas.

A escolha também reforça uma estratégia de proximidade. Criada em 2019, a Guarda Nacional mexicana passou posteriormente por mudanças em sua estrutura institucional e, desde 2024, está sob controle do Exército.

Nesse cenário, a figura de um pequeno cachorro uniformizado ajuda a reduzir a distância entre agentes armados e a população durante atividades públicas.

Para Comando, porém, a rotina é mais simples: treinamento, aparições ao lado das tropas e contato com quem se aproxima para conhecê-lo.