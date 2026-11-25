CASA DOS FAMOSOS

Com piscina e dois andares, mansão de luxo foi rejeitada por João Gomes por motivo curioso; veja fotos

Cantor quer fugir do padrão moderno e aposta em projeto inspirado nas raízes do sertão dentro de condomínio de alto padrão

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:21

João Gomes recusou o projeto por não combinar com o estilo simples e sertanejo que ele sonha para a casa própria Crédito: Reprodução

Antes de conquistar a casa dos sonhos, João Gomes recusou um projeto de mansão que reunia características comuns às residências de luxo dos famosos. Com dois pavimentos, piscina, deck de madeira e fachada imponente, a proposta não agradou ao cantor por um motivo particular: faltava identidade nordestina.

Hoje, o artista e a esposa, Ary Mirelle, já têm uma residência que traduz o estilo desejado pelo casal. Entretanto, até chegar ao resultado, João precisou abrir mão de um projeto arquitetônico que destoava de suas preferências.

Projeto de arquitetura recusado por João Gomes 1 de 7

O cantor havia adquirido dois terrenos vizinhos no Alphaville, um dos condomínios mais valorizados de Petrolina, em Pernambuco. Juntos, os lotes somam cerca de 600 metros quadrados. A primeira proposta apresentada pelos arquitetos seguia uma estética contemporânea, com linhas retas, grandes superfícies de vidro e integração entre os ambientes internos e externos.

Apesar da sofisticação, o projeto não correspondia ao que o artista imaginava para sua família. Em entrevista a um podcast, João revelou que sempre sonhou em morar em um casarão típico do interior nordestino, com varanda ampla, pilares aparentes e elementos rústicos. O cantor também relatou a dificuldade de encontrar profissionais dispostos a desenvolver uma residência com essas características em um condomínio marcado por construções modernas e minimalistas.

João Gomes e Ary Mirelle 1 de 16

Após o impasse, a empresa responsável pelo projeto reconheceu a falta de alinhamento com as expectativas do artista e desenvolveu uma nova proposta, mais próxima das referências apresentadas por ele.

A preferência de João Gomes pela arquitetura regional reflete a relação que o cantor mantém com suas origens, também presentes em sua música e na maneira como compartilha a rotina familiar nas redes sociais.