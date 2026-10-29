Com preguiça de cozinhar? Esse escondidinho de frigideira fica pronto em poucos minutos e derrete na boca

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:00
O escondidinho tradicional costuma demorar porque vai ao forno só para gratinar. O truque para essa receita rápida é montar tudo na própria frigideira onde a carne foi feita. Cobrindo a carne moída com o purê e tampando a panela, o queijo derrete no vapor em poucos minutos.
Veja como fazer um escondidinho direto na frigideira
300g de carne moída refogada e temperada (pode ser sobra)
3 batatas médias cozidas e amassadas
1 colher de sopa de manteiga e 1/2 xícara de leite (para o purê)
Fatias de queijo muçarela
Sal a gosto
Na mesma panela em que amassou as batatas, misture a manteiga, o leite e uma pitada de sal em fogo baixo até formar um purê liso. Reserve.
Em uma frigideira grande, espalhe a carne moída refogada e quente formando a base.
Cubra a carne com o purê de batatas e coloque as fatias de queijo por cima.
Ligue o fogo no mínimo, tampe a frigideira por 3 minutos até o queijo derreter e sirva direto nela.