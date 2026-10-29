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Com preguiça de cozinhar? Esse escondidinho de frigideira fica pronto em poucos minutos e derrete na boca

A montagem direto na panela diminui o tempo de preparo, mantendo a cremosidade do purê e o queijo derretido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:00

Escondidinho de frigideira
Escondidinho de frigideira Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O escondidinho tradicional costuma demorar porque vai ao forno só para gratinar. O truque para essa receita rápida é montar tudo na própria frigideira onde a carne foi feita. Cobrindo a carne moída com o purê e tampando a panela, o queijo derrete no vapor em poucos minutos.

Veja como fazer um escondidinho direto na frigideira

O escondidinho tradicional costuma demorar porque vai ao forno só para gratinar.   por Imagem gerada por inteligência artificial
O truque para essa receita rápida é montar tudo na própria frigideira onde a carne foi feita. Cobrindo a carne moída com o purê e tampando a panela, o queijo derrete no vapor em poucos minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar - 300g de carne moída refogada e temperada (pode ser sobra), 3 batatas médias cozidas e amassadas, 1 colher de sopa de manteiga e 1/2 xícara de leite (para o purê), Fatias de queijo muçarela, Sal a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Na mesma panela em que amassou as batatas, misture a manteiga, o leite e uma pitada de sal em fogo baixo até formar um purê liso. Reserve. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em uma frigideira grande, espalhe a carne moída refogada e quente formando a base. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Cubra a carne com o purê de batatas e coloque as fatias de queijo por cima. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ligue o fogo no mínimo, tampe a frigideira por 3 minutos até o queijo derreter. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir por Imagem gerada por inteligência artificial
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O escondidinho tradicional costuma demorar porque vai ao forno só para gratinar.   por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes 

300g de carne moída refogada e temperada (pode ser sobra)

3 batatas médias cozidas e amassadas

1 colher de sopa de manteiga e 1/2 xícara de leite (para o purê)

Fatias de queijo muçarela

Sal a gosto

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  • Modo de preparo

Na mesma panela em que amassou as batatas, misture a manteiga, o leite e uma pitada de sal em fogo baixo até formar um purê liso. Reserve.

Em uma frigideira grande, espalhe a carne moída refogada e quente formando a base.

Cubra a carne com o purê de batatas e coloque as fatias de queijo por cima.

Ligue o fogo no mínimo, tampe a frigideira por 3 minutos até o queijo derreter e sirva direto nela.

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