Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com referências do pop anos 2000, Camaleoa, a ‘Nordesdiva’, lança álbum sobre sua trajetória e homenagem à Fortaleza

Gravado na Barra do Ceará, bairro onde cresceu em Fortaleza, o audiovisual reúne bailarinas e percorre diferentes cenários da região

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:23

Camaleoa foi conhecida como 'Nordesdiva'
Camaleoa foi conhecida como 'Nordesdiva' Crédito: Divulgação

Camaleoa: Com referências ao pop dos anos 2000, a diva nordestina lança álbum “Barrastar” e homenageia Fortaleza

Com oito faixas dançantes, projeto chega acompanhado de clipe da música que dá nome ao álbum, uma celebração à Barra do Ceará e à trajetória pop em ascensão de Camaleoa em todo Brasil

Camaleoa, a ‘Nordesdiva’, lança álbum

Camaleoa foi conhecida como 'Nordesdiva' por Divulgação
Álbu marca fase na carreira da artista por Divulgação
Álbu marca fase na carreira da artista por Divulgação
Álbu marca fase na carreira da artista por Divulgação
Álbu marca fase na carreira da artista por Divulgação
Álbu marca fase na carreira da artista por Divulgação
1 de 6
Camaleoa foi conhecida como 'Nordesdiva' por Divulgação

O pop dos anos 2000 está de volta com tudo! E desta vez ganha contornos e sotaque do Ceará na voz de Camaleoa, cantora que nesta quinta-feira (12), lança “Barrastar”, álbum com oito faixas que chega às plataformas digitais às 00h.

Gravado na Barra do Ceará, bairro onde cresceu em Fortaleza, o audiovisual reúne bailarinas e percorre diferentes cenários da região, passando por paisagens como a orla, o calçadão e o mirante. A produção também se destaca pelo protagonismo da comunidade LGBTQIAPN+.

Com uma sonoridade que resgata referências do pop anos 2000 sem abrir mão de sua personalidade autêntica, Camaleoa faz de “Barrastar” um trabalho que conecta influências musicais à própria história. Apelidada de “Nordesdiva”, a artista vem se destacando como um dos nomes em ascensão do pop nacional, levando a cultura e o orgulho de suas origens para novos públicos.

A narrativa visual do videoclipe faz uma provocação sobre as desigualdades de gênero na indústria musical. O álbum constrói ainda uma homenagem à cidade que acolheu e acompanhou o desenvolvimento artístico da cantora. Aliás, cada uma das sete músicas faz referência a um bairro de Fortaleza, transformando os territórios e suas particularidades em parte do universo musical e visual do projeto.

O percurso começa com “Fortal Kiss”, dedicada ao Centro; passa por “Azul Royal”, em homenagem ao Mucuripe; “Fã Number One”, que representa a Cidade 2000; e “Prateleira”, parceria com Mulher Barbada, que tem a Praia de Iracema como inspiração. Na sequência, vêm “Charmosa”, dedicada à Aldeota, e “NordesDiva”, a Messejana.

“Barrastar” dá continuidade a uma característica marcante de sua trajetória, com a integração entre música, imagem e direção criativa, linguagem que acompanha a artista desde seu primeiro álbum, lançado em 2019.

A iniciativa dá continuidade a uma característica marcante de sua trajetória: a integração entre música, imagem e direção criativa, linguagem que acompanha a artista desde seu primeiro álbum, lançado em 2019. Agora, em seu segundo disco, ela amplia esse universo ao transformar Fortaleza em parte central de sua obra e reafirmar, com personalidade própria, seu lugar no pop brasileiro.

Tags:

Música Fortaleza

Mais recentes

Imagem - Inquilina que não pagou aluguel de imóvel de Ary Fontoura durante 24 meses tem prazo de despejo

Inquilina que não pagou aluguel de imóvel de Ary Fontoura durante 24 meses tem prazo de despejo
Imagem - Escarcéu transforma frustrações da vida real em música e lança primeiro álbum nesta quinta (12)

Escarcéu transforma frustrações da vida real em música e lança primeiro álbum nesta quinta (12)
Imagem - Debochada? Saiba motivo da risada de Suzane von Richthofen em documentário de Netflix

Debochada? Saiba motivo da risada de Suzane von Richthofen em documentário de Netflix