MÚSICA

Com referências do pop anos 2000, Camaleoa, a ‘Nordesdiva’, lança álbum sobre sua trajetória e homenagem à Fortaleza

Gravado na Barra do Ceará, bairro onde cresceu em Fortaleza, o audiovisual reúne bailarinas e percorre diferentes cenários da região

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:23

Camaleoa foi conhecida como 'Nordesdiva' Crédito: Divulgação

Camaleoa: Com referências ao pop dos anos 2000, a diva nordestina lança álbum “Barrastar” e homenageia Fortaleza

Com oito faixas dançantes, projeto chega acompanhado de clipe da música que dá nome ao álbum, uma celebração à Barra do Ceará e à trajetória pop em ascensão de Camaleoa em todo Brasil

Camaleoa, a ‘Nordesdiva’, lança álbum 1 de 6

O pop dos anos 2000 está de volta com tudo! E desta vez ganha contornos e sotaque do Ceará na voz de Camaleoa, cantora que nesta quinta-feira (12), lança “Barrastar”, álbum com oito faixas que chega às plataformas digitais às 00h.

Gravado na Barra do Ceará, bairro onde cresceu em Fortaleza, o audiovisual reúne bailarinas e percorre diferentes cenários da região, passando por paisagens como a orla, o calçadão e o mirante. A produção também se destaca pelo protagonismo da comunidade LGBTQIAPN+.

Com uma sonoridade que resgata referências do pop anos 2000 sem abrir mão de sua personalidade autêntica, Camaleoa faz de “Barrastar” um trabalho que conecta influências musicais à própria história. Apelidada de “Nordesdiva”, a artista vem se destacando como um dos nomes em ascensão do pop nacional, levando a cultura e o orgulho de suas origens para novos públicos.

A narrativa visual do videoclipe faz uma provocação sobre as desigualdades de gênero na indústria musical. O álbum constrói ainda uma homenagem à cidade que acolheu e acompanhou o desenvolvimento artístico da cantora. Aliás, cada uma das sete músicas faz referência a um bairro de Fortaleza, transformando os territórios e suas particularidades em parte do universo musical e visual do projeto.

O percurso começa com “Fortal Kiss”, dedicada ao Centro; passa por “Azul Royal”, em homenagem ao Mucuripe; “Fã Number One”, que representa a Cidade 2000; e “Prateleira”, parceria com Mulher Barbada, que tem a Praia de Iracema como inspiração. Na sequência, vêm “Charmosa”, dedicada à Aldeota, e “NordesDiva”, a Messejana.

“Barrastar” dá continuidade a uma característica marcante de sua trajetória, com a integração entre música, imagem e direção criativa, linguagem que acompanha a artista desde seu primeiro álbum, lançado em 2019.