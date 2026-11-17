CONFIRA

Com regra rígida na entrada e looks de R$ 150 mil, Poliana Rocha comemora 50 anos e surpreende com lembrancinha

Influenciadora reuniu 260 convidados em Goiânia nesta segunda-feira (16)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:32

Poliana Rocha comemorou seus 50 anos com uma festa para 260 convidados no Rancho Colorado, em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha comemorou seus 50 anos com uma festa para 260 convidados no Rancho Colorado, em Goiânia, na segunda-feira (16). Para receber os amigos e familiares, a influenciadora gastou cerca de R$ 150 mil em dois vestidos feitos sob medida e proibiu o uso de telefones durante o evento.

Poliana Rocha em seu aniversário de 50 anos 1 de 6

Na entrada da festa, uma equipe recolheu os celulares e lacrou cada aparelho na frente do dono, guardando tudo até o fim da noite. A ideia foi evitar distrações e manter a privacidade dos presentes, deixando as fotos da festa apenas por conta dos fotógrafos contratados, que depois vão mandar as imagens aos convidados.

As roupas da aniversariante foram criadas pela marca Silfar, assinadas por Lucas e Eliane Teodoro. Segundo informações da revista Quem, o primeiro vestido, usado para receber os convidados, levou cerca de um mês para ficar pronto e teve mais de 100 mil cristais colados à mão por sete profissionais.

Para a hora da festa, Poliana trocou de roupa e usou um modelo mais leve e justo. Em entrevista à Quem, o estilista Lucas contou que a aniversariante acompanhou tudo de perto. "Ela participou das escolhas, inclusive foi ela mesma que bateu o martelo nos dois vestidos! Quando a Poliana gosta de um look, ela não tem dúvidas", disse.

A lista de shows juntou cantores que fizeram parte da história da influenciadora. Ao portal Gshow, ela contou que chamou Paulo Ricardo, Latino, Banda Gama Musical e DJ Luí para animar a noite.

Poliana Rocha e Leonardo 1 de 7

Já o marido, o cantor Leonardo, e o filho, Zé Felipe, não subiram ao palco. Poliana explicou que preferiu deixar os dois livres de trabalho para que aproveitassem a festa apenas como convidados.

Na saída, cada convidado ganhou um exemplar do livro 'Dicas da Poli - 50 lições que aprendi em 50 anos de vida', escrito pela própria influenciadora. A publicação reúne conselhos e histórias pessoais da aniversariante.