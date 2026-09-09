MÚSICA

Com 'Sugar', 'Girls Like You' e mais 19 hits na setlist, Maroon 5 desembarca nesta quinta (10) em Salvador para show na Arena Fonte Nova

Vencedora de três prêmios GRAMMY, a banda norte-americana retorna à capital baiana após dez anos com a turnê "Love is Like World Tour"

Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:00

Maroon 5 retorna à Salvador após dez anos para show na Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/Hugh Lippe

O Maroon 5 retorna à capital baiana após uma década desde sua última apresentação na cidade, realizada em 2016. Formada por Adam Levine, James Valentine, PJ Morton, Sam Farrar, Jesse Carmichael e Matt Flynn, a banda norte-americana se apresenta na Casa de Apostas Arena Fonte Nova nesta quinta-feira (10), às 21h. Conforme apurado pelo jornal CORREIO, os integrantes desembarcam no Aeroporto Internacional de Salvador no próprio dia do show e não devem realizar a passagem de som no local.

Maroon 5 1 de 6

O CORREIO também confirmou a informação de que o grupo deve manter a mesma setlist de 21 músicas apresentadas em seus últimos dois shows no país, realizados no Recinto de Exposições, em São José do Rio Preto e no Nubank Parque, em São Paulo.

O repertório para o show reúne grandes sucessos do grupo. Confira abaixo:

- Harder To Breathe

- Lucky Strike

- This Love

- Stereo Hearts (Gym Class Horoes Cover)

- Animals

- One More Night

- Misery

- Sunday Morning

- Heavy (PJ Morton Song)

- Won't Go Home Without You

- Memories

- She Will Be Loved

- Maps

- Love Somebody

- Don't Wanna Know

- What Lovers Do

- Makes Me Wonder

- Girls Like You

- Moves Like Jagger

- Payphone

- Sugar

A banda é também uma das atrações do segundo fim de semana do Rock in Rio, com apresentação agendada para este sábado (12), no Palco Mundo. Nomes como J Balvin, Pedro Sampaio e Demi Lovato sobem ao palco na mesma data.

Para quem ainda não garantiu os ingressos para a apresentação na capital baiana, eles continuam disponíveis pela plataforma Ticketmaster – que oferece descontos de até 60%, além da modalidade de ingresso solidário.

Clientes Santander podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros, enquanto para os demais cartões o parcelamento é feito em até três vezes sem juros. Cada CPF pode adquirir até seis ingressos, com limite de até duas meias-entradas.