Com 'Sugar', 'Girls Like You' e mais 19 hits na setlist, Maroon 5 desembarca nesta quinta (10) em Salvador para show na Arena Fonte Nova

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:00
O Maroon 5 retorna à capital baiana após uma década desde sua última apresentação na cidade, realizada em 2016. Formada por Adam Levine, James Valentine, PJ Morton, Sam Farrar, Jesse Carmichael e Matt Flynn, a banda norte-americana se apresenta na Casa de Apostas Arena Fonte Nova nesta quinta-feira (10), às 21h. Conforme apurado pelo jornal CORREIO, os integrantes desembarcam no Aeroporto Internacional de Salvador no próprio dia do show e não devem realizar a passagem de som no local.
Maroon 5
O CORREIO também confirmou a informação de que o grupo deve manter a mesma setlist de 21 músicas apresentadas em seus últimos dois shows no país, realizados no Recinto de Exposições, em São José do Rio Preto e no Nubank Parque, em São Paulo.
O repertório para o show reúne grandes sucessos do grupo. Confira abaixo:
- Harder To Breathe
- Lucky Strike
- This Love
- Stereo Hearts (Gym Class Horoes Cover)
- Animals
- One More Night
- Misery
- Sunday Morning
- Heavy (PJ Morton Song)
- Won't Go Home Without You
- Memories
- She Will Be Loved
- Maps
- Love Somebody
- Don't Wanna Know
- What Lovers Do
- Makes Me Wonder
- Girls Like You
- Moves Like Jagger
- Payphone
- Sugar
A banda é também uma das atrações do segundo fim de semana do Rock in Rio, com apresentação agendada para este sábado (12), no Palco Mundo. Nomes como J Balvin, Pedro Sampaio e Demi Lovato sobem ao palco na mesma data.
Para quem ainda não garantiu os ingressos para a apresentação na capital baiana, eles continuam disponíveis pela plataforma Ticketmaster – que oferece descontos de até 60%, além da modalidade de ingresso solidário.
Clientes Santander podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros, enquanto para os demais cartões o parcelamento é feito em até três vezes sem juros. Cada CPF pode adquirir até seis ingressos, com limite de até duas meias-entradas.
A turnê brasileira é apresentada pelo Santander Brasil e promovida pela Live Nation Brasil. Na capital baiana, a produção local é assinada em parceria entre a Salvador Produções e a NA Entretenimento.