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Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil

No Brasil há quatro meses, cantor canadense está gravando seu próximo álbum

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:04

Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Shawn Mendes parece não ter planos de deixar o Brasil tão cedo. Vivendo um romance com a atriz Bruna Marquezine, o cantor canadense já está no país há cerca de quatro meses e decidiu transformar o Rio de Janeiro em seu local de trabalho temporário. Ele montou um espaço de gravação na capital fluminense para adiantar a produção de suas próximas músicas.

Shawn Mendes em estúdio no Brasil com vista para a Pedra da Gávea

Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Mike Sabath, produtor e amigo de Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes em estúdio no Brasil com vista para a Pedra da Gávea por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes em estúdio no Brasil com vista para a Pedra da Gávea por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
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Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram

Para focar na carreira sem precisar voltar à América do Norte, o artista instalou um estúdio musical completo em São Conrado, bairro da Zona Sul carioca onde Bruna reside. O ambiente foi revelado nas redes sociais por Mike Sabath, produtor e melhor amigo de Shawn. O local é equipado com bateria, guitarras, violão, teclados e caixas de som profissionais, além de oferecer uma vista privilegiada para a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita em meio à natureza.

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A decisão de gravar em solo brasileiro marca oficialmente o início da produção do próximo disco do cantor. Em uma entrevista dada à revista Esquire em agosto, ele confirmou que já começou a organizar as ideias que tem "na cabeça e no coração". Sem entregar muitos detalhes para o público, o artista garantiu que o projeto que está nascendo carrega uma energia muito especial.

Além do foco na música, a estadia prolongada no Brasil fortaleceu o envolvimento do canadense com causas humanitárias ao lado da namorada. Recentemente, o casal viajou para Angola para participar de uma ação social na aldeia Nissi. De volta ao Rio, eles celebraram os 31 anos de Bruna com as crianças do projeto Casa Amarela, no Morro da Providência. Shawn também aproveitou a vida de morador local ao comemorar seus 28 anos com um mergulho na praia de São Conrado.

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Tags:

Música rio de Janeiro Bruna Marquezine Cantor Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes Gávea

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