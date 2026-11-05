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Com vista para as montanhas, casal de apresentadores mostra sítio no interior com pomar, piscina de borda infinita e criação de galinhas

Casados há 16 anos, apresentadores usam imóvel para fugir da rotina de gravações da TV

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:34

Felipe Andreoli e Rafa Brites tem um sítio Crédito: Reprodução/Instagram/Record (Imagem melhorada com inteligência artificial)

Felipe Andreoli, de 46 anos, e Rafa Brites, de 40, mantêm um refúgio particular no interior paulista para desacelerar da rotina de estúdios. Juntos há 16 anos e pais de Rocco e Leon, os jornalistas tem pomar, horta e galinheiro para curtir folgas e finais de semana longe da cidade grande. 

Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites

Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record
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Sítio de Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Record

O imóvel foi planejado todo em piso térreo, sem escadas, com salas amplas e janelas grandes que privilegiam a vista para a serra. A decoração aposta em móveis práticos e tons claros, voltados para o descanso e a integração com o verde.

Na parte externa, o principal destaque de lazer é a piscina com borda infinita. Ao lado, o casal montou um espaço gourmet coberto, equipado com churrasqueira e forno de alvenaria.

Felipe Andreoli, Rafa Brites e família

Felipe Andreoli e Rafa Brites com os filhos por Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli e Rafa Brites com os filhos por Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli por Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli com os filhos por Reprodução/Instagram
Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Rafa Brites e Felipe Andreoli  por Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli e Rafa Brites por Reprodução/Instagram
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Felipe Andreoli e Rafa Brites com os filhos por Reprodução/Instagram

Além do jardim, a família cuida de animais e planta alimentos no próprio terreno. Os detalhes da propriedade vieram a público em reportagem do programa Hoje em Dia, da Record, quando Ticiane Pinheiro visitou a casa para conversar com os dois sobre os novos projetos profissionais.

Após passagens marcantes pela Globo, ele à frente do Globo Esporte SP e ela em atrações como o Mais Você e o Vídeo Show, Felipe e Rafa migraram para a Record, onde formaram dupla na apresentação de realities como o Power Couple Brasil, Love & Dance e Game dos 100.

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Tags:

Felipe Andreoli Rafa Brites Casa dos Famosos Sítio

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