CASA DOS FAMOSOS

Com vista para as montanhas e lago, rancho de Bruno Gagliasso e Ewbank pode ser alugado; saiba quanto custa

No interior do Rio, propriedade conta com usina solar, área de reabilitação para animais resgatados e mudas nativas da Mata Atlântica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:30

O Rancho da Montanha pertence ao casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram

Quem sonha em viver dias de descanso no mesmo refúgio ecológico frequentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank pode transformar o desejo em realidade. O famoso Rancho da Montanha, localizado em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, está disponível para locação por temporada em plataformas especializadas, como a Mahnai e a Matueté Villas.

O Rancho da Montanha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank 1 de 39

O valor da hospedagem começa em torno de R$ 12 mil por dia na baixa temporada e pode ultrapassar os R$ 24 mil a diária em pacotes comemorativos, como o Réveillon.

A propriedade conta com projeto assinado pela Duda Porto Arquitetura e decoração de Hana Lerner, combinando estruturas em pedra bruta, madeira e amplas paredes de vidro integradas à paisagem. Ao todo, são seis suítes capazes de acomodar confortavelmente até 14 hóspedes, incluindo quartos com banheiras de imersão instaladas na área externa e vista panorâmica para a serra.

Um dos destaques da área de lazer é o lago artificial cristalino de visual caribenho, que foi totalmente reformado com nova filtragem, faixa de areia privativa e peixes ornamentais. A infraestrutura de lazer oferece ainda piscina climatizada, quadra de beach tennis, academia completa, sauna, forno de pizza a lenha, playground e área gourmet.