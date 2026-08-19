Com vista para as montanhas e lago, rancho de Bruno Gagliasso e Ewbank pode ser alugado; saiba quanto custa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:30
Quem sonha em viver dias de descanso no mesmo refúgio ecológico frequentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank pode transformar o desejo em realidade. O famoso Rancho da Montanha, localizado em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, está disponível para locação por temporada em plataformas especializadas, como a Mahnai e a Matueté Villas.
O Rancho da Montanha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
O valor da hospedagem começa em torno de R$ 12 mil por dia na baixa temporada e pode ultrapassar os R$ 24 mil a diária em pacotes comemorativos, como o Réveillon.
A propriedade conta com projeto assinado pela Duda Porto Arquitetura e decoração de Hana Lerner, combinando estruturas em pedra bruta, madeira e amplas paredes de vidro integradas à paisagem. Ao todo, são seis suítes capazes de acomodar confortavelmente até 14 hóspedes, incluindo quartos com banheiras de imersão instaladas na área externa e vista panorâmica para a serra.
Um dos destaques da área de lazer é o lago artificial cristalino de visual caribenho, que foi totalmente reformado com nova filtragem, faixa de areia privativa e peixes ornamentais. A infraestrutura de lazer oferece ainda piscina climatizada, quadra de beach tennis, academia completa, sauna, forno de pizza a lenha, playground e área gourmet.
Além de todo o conforto cinco estrelas, quem se hospeda no espaço vivencia a rotina de preservação idealizada pelo casal de atores. A fazenda de 260 mil m² é abastecida por usina solar própria, abriga milhares de mudas nativas da Mata Atlântica e serve de ponto de acolhimento para espécies da fauna silvestre resgatadas de situações de maus-tratos.