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Com vista para o mar e estação de acarajé, veja como foi a festa de 49 anos de Carla Perez em Salvador

Ex-dançarina comemorou ao lado de Xanddy Harmonia e dos filhos nesta segunda-feira (16)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:22

Aniversário de 49 anos de Carla Perez Crédito: Reprodução/Instagram

Carla Perez comemorou seus 49 anos com uma festa em Salvador, na segunda-feira (16), marcada pela vista para o mar e por um cardápio variado. A celebração aconteceu no prédio onde a artista mora, na Avenida Contorno, e juntou o marido, Xanddy Harmonia, de 47 anos, os dois filhos do casal e amigos próximos.

Aniversário de 49 anos da cantora Carla Perez 1 de 51

Nas fotos publicadas nas redes sociais, a aniversariante aparece com um vestido branco tomara que caia com desenhos prateados e óculos de lentes claras. Ao lado dela, Xanddy vestiu uma camisa branca de manga curta com brilhos, enquanto os filhos, Camilly Victória, de 24 anos, e Victor Alexandre, de 22, também apostaram em roupas claras.

A mesa principal trouxe um bolo alto na cor laranja, com dobras que formavam um grande laço, além de flores e docinhos no mesmo tom. A festa contou ainda com uma caixa de madeira, em formato de barco, cheia de gelo para as bebidas. Para brindar, os convidados tiveram direito a espumante e a um bar com drinks feitos na hora.

O cardápio contou com uma grande variedade de sabores. Além do bolo e dos docinhos, os convidados puderam degustar mini-hambúrgueres, espetinhos, pizzas, pipoca doce e acarajé feito na hora.

Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento 1 de 20

Juntos há 27 anos, Carla Perez e Xanddy trocaram beijos e posaram abraçados perto da mesa de doces. Pelas redes sociais, a artista agradeceu o carinho da família na data. "Eu tive a melhor segunda-feira do mundo. Sou uma mulher sortuda. Tenho uma família que me mima demais. Rodeada de amor. Obrigada pelas homenagens, mensagens de carinho e amor", publicou ela.