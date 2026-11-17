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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:22
Carla Perez comemorou seus 49 anos com uma festa em Salvador, na segunda-feira (16), marcada pela vista para o mar e por um cardápio variado. A celebração aconteceu no prédio onde a artista mora, na Avenida Contorno, e juntou o marido, Xanddy Harmonia, de 47 anos, os dois filhos do casal e amigos próximos.
Aniversário de 49 anos da cantora Carla Perez
Nas fotos publicadas nas redes sociais, a aniversariante aparece com um vestido branco tomara que caia com desenhos prateados e óculos de lentes claras. Ao lado dela, Xanddy vestiu uma camisa branca de manga curta com brilhos, enquanto os filhos, Camilly Victória, de 24 anos, e Victor Alexandre, de 22, também apostaram em roupas claras.
A mesa principal trouxe um bolo alto na cor laranja, com dobras que formavam um grande laço, além de flores e docinhos no mesmo tom. A festa contou ainda com uma caixa de madeira, em formato de barco, cheia de gelo para as bebidas. Para brindar, os convidados tiveram direito a espumante e a um bar com drinks feitos na hora.
O cardápio contou com uma grande variedade de sabores. Além do bolo e dos docinhos, os convidados puderam degustar mini-hambúrgueres, espetinhos, pizzas, pipoca doce e acarajé feito na hora.
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento
Juntos há 27 anos, Carla Perez e Xanddy trocaram beijos e posaram abraçados perto da mesa de doces. Pelas redes sociais, a artista agradeceu o carinho da família na data. "Eu tive a melhor segunda-feira do mundo. Sou uma mulher sortuda. Tenho uma família que me mima demais. Rodeada de amor. Obrigada pelas homenagens, mensagens de carinho e amor", publicou ela.
O marido e os filhos também deixaram homenagens nas redes sociais. "Mulher de fibra, forte, vencedora, linda e muito iluminada! Feliz aniversário, meu amor", escreveu Xanddy. Já Camilly Victória chamou a mãe de "rainha" e "mulher mais incrível do meu universo", enquanto Victor Alexandre agradeceu pelo apoio da mãe e desejou "muitos e muitos anos de vida".