TAROT & SIGNOS

Começo de semana traz desafios e oportunidades; 3 signos podem ganhar impulso nesta segunda (19)

Veja as previsões para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (19) abre a semana com uma leitura do tarot voltada a trabalho, planejamento e iniciativa. Leão, Libra e Peixes aparecem em destaque por cartas relacionadas à confiança, à cooperação e à capacidade de adaptação. Para os demais signos, a orientação simbólica é estabelecer prioridades e enfrentar as tarefas com organização, sem exigir resultados imediatos.

Áries; Oito de Ouros

A dedicação aos detalhes pode ajudar a resolver uma pendência importante. Divida tarefas maiores em etapas menores e concentre-se na qualidade do que está fazendo.

Touro; Cinco de Espadas

Uma divergência pode testar sua paciência. Escolha as discussões com cuidado e avalie se insistir em ter razão vale o desgaste de uma relação.

Gêmeos; A Sacerdotisa

Nem todas as informações estarão disponíveis de imediato. Observe o ambiente, faça perguntas e evite compartilhar conclusões antes de compreender melhor a situação.

Câncer; Cavaleiro de Ouros

Constância e responsabilidade ajudam a construir resultados. Avance no seu ritmo, cumpra os compromissos prioritários e não subestime o valor de pequenos progressos.

Leão; Seis de Paus

O reconhecimento de um esforço pode ganhar destaque. Apresente suas ideias com confiança e valorize as contribuições de quem participa do trabalho.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Virgem; Rainha de Espadas

Clareza e objetividade podem facilitar decisões. Organize as informações disponíveis, estabeleça limites e comunique suas necessidades de forma direta e respeitosa.

Libra; Três de Ouros

Parcerias podem contribuir para tirar planos do papel. Divida responsabilidades, ouça sugestões e reconheça as habilidades de quem trabalha com você.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião; Quatro de Espadas

O início da semana pede atenção ao ritmo e à recuperação de energia. Faça pausas quando possível e organize a agenda para evitar que a pressa comprometa sua concentração.

Sagitário; Cavaleiro de Paus

A disposição para iniciar projetos pode aumentar. Direcione o entusiasmo para uma meta específica e avalie os próximos passos antes de assumir compromissos novos.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio; A Roda da Fortuna

Mudanças de planos podem exigir flexibilidade. Em vez de tentar controlar todas as variáveis, identifique o que pode ser ajustado e aproveite as alternativas que surgirem.

Aquário; Dois de Copas

O diálogo pode aproximar pessoas e facilitar acordos. Procure alinhar expectativas e ouvir com atenção antes de assumir compromissos compartilhados.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes; O Mundo

Concluir uma tarefa ou organizar uma etapa pode trazer sensação de avanço. Reconheça o que já foi feito e use essa experiência para definir o próximo objetivo.