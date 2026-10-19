Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Começo de semana traz desafios e oportunidades; 3 signos podem ganhar impulso nesta segunda (19)

Veja as previsões para os 12 signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (19) abre a semana com uma leitura do tarot voltada a trabalho, planejamento e iniciativa. Leão, Libra e Peixes aparecem em destaque por cartas relacionadas à confiança, à cooperação e à capacidade de adaptação. Para os demais signos, a orientação simbólica é estabelecer prioridades e enfrentar as tarefas com organização, sem exigir resultados imediatos.

Áries; Oito de Ouros

A dedicação aos detalhes pode ajudar a resolver uma pendência importante. Divida tarefas maiores em etapas menores e concentre-se na qualidade do que está fazendo.

Touro; Cinco de Espadas

Uma divergência pode testar sua paciência. Escolha as discussões com cuidado e avalie se insistir em ter razão vale o desgaste de uma relação.

Gêmeos; A Sacerdotisa

Nem todas as informações estarão disponíveis de imediato. Observe o ambiente, faça perguntas e evite compartilhar conclusões antes de compreender melhor a situação.

Câncer; Cavaleiro de Ouros

Constância e responsabilidade ajudam a construir resultados. Avance no seu ritmo, cumpra os compromissos prioritários e não subestime o valor de pequenos progressos.

Leão; Seis de Paus

O reconhecimento de um esforço pode ganhar destaque. Apresente suas ideias com confiança e valorize as contribuições de quem participa do trabalho.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Virgem; Rainha de Espadas

Clareza e objetividade podem facilitar decisões. Organize as informações disponíveis, estabeleça limites e comunique suas necessidades de forma direta e respeitosa.

Libra; Três de Ouros

Parcerias podem contribuir para tirar planos do papel. Divida responsabilidades, ouça sugestões e reconheça as habilidades de quem trabalha com você.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Escorpião; Quatro de Espadas

O início da semana pede atenção ao ritmo e à recuperação de energia. Faça pausas quando possível e organize a agenda para evitar que a pressa comprometa sua concentração.

Sagitário; Cavaleiro de Paus

A disposição para iniciar projetos pode aumentar. Direcione o entusiasmo para uma meta específica e avalie os próximos passos antes de assumir compromissos novos.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Capricórnio; A Roda da Fortuna

Mudanças de planos podem exigir flexibilidade. Em vez de tentar controlar todas as variáveis, identifique o que pode ser ajustado e aproveite as alternativas que surgirem.

Aquário; Dois de Copas

O diálogo pode aproximar pessoas e facilitar acordos. Procure alinhar expectativas e ouvir com atenção antes de assumir compromissos compartilhados.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Peixes; O Mundo

Concluir uma tarefa ou organizar uma etapa pode trazer sensação de avanço. Reconheça o que já foi feito e use essa experiência para definir o próximo objetivo.

As cartas do tarot não garantem acontecimentos futuros. A leitura tem caráter simbólico e pode servir como estímulo para organizar decisões, relações e prioridades ao longo da semana.

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (19 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (19 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje
Imagem - Quase quatro anos após morte de Pelé, herdeiros ainda não receberam fortuna de até R$ 80 milhões; entenda

Quase quatro anos após morte de Pelé, herdeiros ainda não receberam fortuna de até R$ 80 milhões; entenda
Imagem - O universo está preparando uma surpresa para 3 signos hoje (19 de outubro), e uma boa notícia pode mudar o rumo do dia

O universo está preparando uma surpresa para 3 signos hoje (19 de outubro), e uma boa notícia pode mudar o rumo do dia