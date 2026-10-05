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Começou com estresse, termina com alívio: 3 signos podem dar a volta por cima até domingo (11 de outubro)

Depois de alguns dias de tensão, cobranças e assuntos mal resolvidos, esses signos podem chegar ao fim da semana se sentindo muito mais leves

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda semana começa do jeito que a gente gostaria. Às vezes, os primeiros dias trazem irritação, conflitos e aquela sensação de que qualquer conversa pode virar discussão. Mas isso não significa que o restante da semana precise seguir o mesmo roteiro.

Entre 5 e 11 de outubro, três signos podem perceber justamente essa mudança de clima. Questões que começam pesadas tendem a ficar mais fáceis de administrar, enquanto relacionamentos, dinheiro e escolhas pessoais ganham uma nova perspectiva.

A semana também tem um momento importante no dia 10, quando acontece a Lua Nova em Libra. Antes disso, Mercúrio e Vênus se encontram em Escorpião no dia 6, favorecendo conversas e reflexões sobre sentimentos, valores e relações. A melhor estratégia será não tentar resolver tudo no impulso. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode começar a semana sentindo que algumas relações próximas estão mais complicadas do que deveriam. Ressentimentos antigos, desconfianças e assuntos que foram empurrados para debaixo do tapete podem voltar à superfície.

A vontade de resolver tudo imediatamente pode ser grande, mas o melhor caminho será justamente o contrário. Paciência e calma ajudam Touro a perceber quais problemas realmente precisam de uma conversa e quais podem simplesmente perder importância com o tempo.

A partir da segunda metade da semana, o cenário tende a ficar mais leve. A Lua Nova em Libra no dia 10 favorece uma reorganização da rotina e pode ajudar o signo a recuperar energia depois de dias emocionalmente desgastantes.

Dica cósmica: nem toda provocação merece resposta. Preserve sua paz antes de tentar vencer uma discussão.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão

Leão pode ter alguns momentos de tensão no começo da semana, principalmente quando orgulho e necessidade de controle entram em cena. Uma divergência no trabalho, em casa ou em uma relação próxima pode rapidamente virar uma disputa para ver quem tem razão.

O segredo será saber recuar quando necessário. Em vez de tentar dominar a situação, reconhecer um erro ou aceitar um meio-termo pode evitar um desgaste desnecessário.

A boa notícia é que o clima melhora conforme a semana avança. A Lua Nova em Libra, no dia 10, abre espaço para uma postura mais equilibrada e também pode ajudar Leão a olhar com mais atenção para dinheiro, gastos e maneiras de fazer os recursos renderem melhor.

Dica cósmica: você não precisa ganhar todas as discussões. Às vezes, sair de uma briga com a cabeça tranquila já é uma vitória.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
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Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
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Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião

Escorpião pode sentir tudo com intensidade redobrada no começo da semana. Questões envolvendo reputação, trabalho, relações ou a maneira como outras pessoas enxergam o signo podem provocar inseguranças que estavam escondidas.

Por isso, pensar duas vezes antes de reagir será essencial. Uma crítica pode parecer maior do que realmente é, enquanto uma provocação pode tentar tirar Escorpião do sério. Não vale a pena entregar esse poder a ninguém.

No dia 6, Mercúrio e Vênus se encontram em Escorpião, abrindo espaço para conversas importantes e uma compreensão mais profunda sobre aquilo que o signo realmente quer. Já a Lua Nova em Libra, no dia 10, favorece um momento de recolhimento e revisão antes de tomar decisões.

A vida tende a ficar muito mais leve quando Escorpião para de responder a tudo imediatamente e começa a escolher melhor suas batalhas.

Dica cósmica: nem toda provocação precisa de resposta. Às vezes, o maior sinal de força é simplesmente não entrar no jogo.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

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