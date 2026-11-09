CONDENAÇÃO

Comediante Russell Brand é condenado a 10 anos e meio de prisão por estupro e agressões sexuais

Ator britânico foi considerado culpado de quatro crimes cometidos contra mulheres entre 2004 e 2009; outras três acusações foram rejeitadas pelo júri

Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:29

Russell Brand Crédito: Reprodução

O ator e comediante britânico Russell Brand, de 51 anos, foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão por estupro e agressões sexuais contra quatro mulheres. A sentença foi anunciada nesta segunda-feira (9), no Tribunal de Southwark, em Londres, na Inglaterra, após um julgamento que durou quatro semanas.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Brand foi considerado culpado de estuprar uma fã de 21 anos e de cometer agressões sexuais contra outras três mulheres em episódios ocorridos entre 2004 e 2009. O júri, no entanto, o absolveu de outras duas acusações de estupro e de uma tentativa de atentado ao pudor.

Russell Brand 1 de 4

Durante o julgamento, o comediante foi descrito pela acusação como um predador sexual manipulador. A sentença foi estabelecida pelo juiz após a análise dos crimes e dos argumentos apresentados pelas partes.

A condenação poderia resultar em uma pena ainda maior. Conforme noticiado pela Variety, a possibilidade de uma punição mais severa chegou a ser considerada durante o processo. Ao final, a Justiça determinou o cumprimento de 10 anos e seis meses de prisão.

Russell Brand foi levado sob custódia

A decisão de manter o ator preso foi tomada na última quinta-feira (5), quando o júri anunciou o veredicto. Na ocasião, o juiz não concedeu liberdade sob fiança, e Brand foi levado sob custódia policial. A sentença definitiva, porém, só foi anunciada nesta segunda-feira.

De acordo com a Sky News, o comediante demonstrou tranquilidade ao deixar o tribunal e chegou a fazer um sinal positivo com o polegar. O veículo também informou que ele conversou brevemente com a esposa, Laura Gallacher, antes de ser conduzido pelos agentes.

Acusações vieram a público em 2023

As denúncias contra Russell Brand ganharam repercussão em 2023, após uma investigação conjunta do jornal The Sunday Times, do The Times e do programa Dispatches, do Channel 4. O caso levou à abertura de uma investigação policial sobre os relatos de mulheres que afirmaram ter sofrido violência sexual.

Antes das acusações, Brand construiu uma carreira como comediante, apresentador e ator, com participações em produções como Ressaca de Amor, O Pior Trabalho do Mundo, Arthur, o Milionário Irresistível e Rock of Ages: O Filme.