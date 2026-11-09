Comediante Russell Brand é condenado a 10 anos e meio de prisão por estupro e agressões sexuais

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Felipe Sena
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:29
O ator e comediante britânico Russell Brand, de 51 anos, foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão por estupro e agressões sexuais contra quatro mulheres. A sentença foi anunciada nesta segunda-feira (9), no Tribunal de Southwark, em Londres, na Inglaterra, após um julgamento que durou quatro semanas.
Segundo o jornal britânico The Guardian, Brand foi considerado culpado de estuprar uma fã de 21 anos e de cometer agressões sexuais contra outras três mulheres em episódios ocorridos entre 2004 e 2009. O júri, no entanto, o absolveu de outras duas acusações de estupro e de uma tentativa de atentado ao pudor.
Russell Brand
Durante o julgamento, o comediante foi descrito pela acusação como um predador sexual manipulador. A sentença foi estabelecida pelo juiz após a análise dos crimes e dos argumentos apresentados pelas partes.
A condenação poderia resultar em uma pena ainda maior. Conforme noticiado pela Variety, a possibilidade de uma punição mais severa chegou a ser considerada durante o processo. Ao final, a Justiça determinou o cumprimento de 10 anos e seis meses de prisão.
A decisão de manter o ator preso foi tomada na última quinta-feira (5), quando o júri anunciou o veredicto. Na ocasião, o juiz não concedeu liberdade sob fiança, e Brand foi levado sob custódia policial. A sentença definitiva, porém, só foi anunciada nesta segunda-feira.
De acordo com a Sky News, o comediante demonstrou tranquilidade ao deixar o tribunal e chegou a fazer um sinal positivo com o polegar. O veículo também informou que ele conversou brevemente com a esposa, Laura Gallacher, antes de ser conduzido pelos agentes.
As denúncias contra Russell Brand ganharam repercussão em 2023, após uma investigação conjunta do jornal The Sunday Times, do The Times e do programa Dispatches, do Channel 4. O caso levou à abertura de uma investigação policial sobre os relatos de mulheres que afirmaram ter sofrido violência sexual.
Antes das acusações, Brand construiu uma carreira como comediante, apresentador e ator, com participações em produções como Ressaca de Amor, O Pior Trabalho do Mundo, Arthur, o Milionário Irresistível e Rock of Ages: O Filme.
O ator negou as acusações e afirmou que os encontros sexuais mencionados no processo foram consensuais.