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Comentário de Paris Hilton horas antes do anúncio da morte de Presley Gerber chama atenção na web

Socialite deixou uma mensagem carinhosa na última foto do filho de Cindy Crawford

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:46

Paris Hilton e Presley Gerber Crédito: Reprodução/Instagram

O falecimento repentino de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford, aos 27 anos, ganhou um novo desdobramento nas redes sociais. Internautas apontam que Paris Hilton, amiga de longa data do modelo, já sabia da morte antes da confirmação pública feita no domingo (20).

Paris Hilton lamenta a morte de Presley Gerber

Comentário de Paris Hilton na última postagem de Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Paris Hilton lamenta a morte de Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Paris Hilton e Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Getty Images
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
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Comentário de Paris Hilton na última postagem de Presley Gerber por Reprodução/Instagram

A suspeita começou após a empresária deixar um recado na postagem mais recente do modelo no Instagram. Poucas horas antes de a morte ser noticiada pela imprensa, Paris escreveu "Te amo, mano", acompanhado de emojis de coração, em uma foto publicada por Presley no início de agosto. A interação chamou a atenção, já que a conta dele estava inativa há mais de um mês.

Seguidores rapidamente reagiram ao comentário da socialite e começaram a deduzir o momento exato da morte. Uma fã chegou a questionar a atitude de Paris na rede social, enquanto outro lamentou o fato de o público sempre receber as notícias com muito atraso.

Presley Gerber

Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Kaia Gerber, Cindy Crawford, Rande Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Getty Images
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley e a irmã, Kaia Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
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Presley Gerber por Reprodução/Instagram

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Presley Gerber faleceu em uma clínica de reabilitação, e a causa exata da morte ainda não foi divulgada. O modelo, que iniciou a carreira aos 16 anos, vinha lidando com problemas de saúde mental e dependência química. Ele chegou a falar abertamente sobre sua luta contra a depressão em um podcast no ano de 2023.

Após a confirmação da perda, Paris Hilton usou seus stories para publicar uma homenagem. Compartilhando uma foto ao lado do amigo, ela afirmou estar "completamente com o coração partido" e descreveu Presley como uma "alma linda", além de ressaltar que ele era "doce, sensível, gentil e genuíno". A artista também declarou que sentirá falta dele mais do que as palavras podem expressar e enviou condolências à família.

Leia na íntegra a homenagem de Paris Hilton:

"Estou com o coração completamente partido. Ainda não consigo acreditar que isso é real.

Presley, você era uma alma tão linda. Tão doce, sensível, gentil e genuíno. Eu me importava tanto com você e vou sentir sua falta mais do que as palavras podem dizer.

Sempre guardarei com carinho as memórias que compartilhamos - as risadas, as conversas e simplesmente estar perto de você. Você tinha um coração tão gentil e havia algo tão especial em você que qualquer um que tivesse a sorte de conhecê-lo conseguia sentir.

Espero que você soubesse o quanto era profundamente amado e quantas pessoas se importavam com você.

Meu coração está com toda a sua família durante este momento inimaginável.

Descanse em paz, meu amigo. Te amarei para sempre. Você fará muita, muita falta."

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Tags:

Morre Morte Luto Modelo Presley Gerber Cindy Crawford Paris Hilton

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