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'Comida de gato', batata crua e doce que virou papa: o que jornal disse sobre restaurante de Fogaça

Crítica gastronômica deu apenas duas estrelas para o Sal Gastronomia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:35

Parte de restaurante do chef Henrique Fogaça desaba após explosão de gás
Henrique Fogaça  Crédito: Reprodução

A avaliação publicada pela jornalista Priscila Pastre na Folha de S.Paulo detalhou prato por prato a experiência no Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça nos Jardins, em São Paulo. Com duas estrelas no guia do jornal, nota que equivale a regular, o texto apontou que a comida servida não acompanha o sucesso que o jurado tem no MasterChef Brasil.

Avaliação da Folha de S.Paulo sobre restaurante de Henrique Fogaça

Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
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Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
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Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo

O ponto que mais chamou atenção foi o steak tartare da casa, que custa R$ 125. A repórter afirmou que a carne crua parecia ter saído de uma "latinha de comida de gato", com textura de carne moída e prensada. Ela também reclamou do ovo de codorna frio e sem gosto e disse que as batatas rústicas pareciam feitas por "alguém que odeia batatas", alternando pedaços queimados com pedaços quase crus.

Os outros pratos pedidos na visita também receberam ressalvas. O ceviche de caju, que sai por R$ 46, foi descrito como doce demais a ponto de amarrar a boca, com a cebola roxa, o coentro e a pimenta sumindo no excesso de suco da fruta.

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Nos pratos principais, o cordeiro até estava macio, mas o nhoque na manteiga que vinha junto chegou à mesa molenga e cozido demais. Já no risoto de shimeji, vendido a R$ 102, o problema foi o contrário: o arroz veio duro além da conta e os cogumelos tinham consistência de borracha, com pedaços grossos de castanha-do-pará que deixaram um gosto pesado.

“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça

Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
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Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
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Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução

Na hora do doce, a torta de maçã-verde (R$ 53) esfarelou inteira e virou uma papa sem crocância no prato por causa da massa frágil e da maçã cozida além do ponto. Para completar, o café pedido para fechar a conta nunca foi entregue pelo garçom.

O único item que agradou a jornalista foi a panacota de cumaru com calda de frutas vermelhas (R$ 46), elogiada pelo frescor. No fim da resenha, a crítica lembrou a exigência que Fogaça faz com os participantes na televisão e cobrou o mesmo capricho com os clientes que juntam dinheiro para conhecer o restaurante.

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Tags:

Henrique Fogaça Restaurante Fogaça Gastronomia Crítica Critica Gastronômica Folha de S.paulo

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