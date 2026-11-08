RAIO-X DO CARDÁPIO

'Comida de gato', batata crua e doce que virou papa: o que jornal disse sobre restaurante de Fogaça

Crítica gastronômica deu apenas duas estrelas para o Sal Gastronomia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:35

Henrique Fogaça Crédito: Reprodução

A avaliação publicada pela jornalista Priscila Pastre na Folha de S.Paulo detalhou prato por prato a experiência no Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça nos Jardins, em São Paulo. Com duas estrelas no guia do jornal, nota que equivale a regular, o texto apontou que a comida servida não acompanha o sucesso que o jurado tem no MasterChef Brasil.

Avaliação da Folha de S.Paulo sobre restaurante de Henrique Fogaça 1 de 9

O ponto que mais chamou atenção foi o steak tartare da casa, que custa R$ 125. A repórter afirmou que a carne crua parecia ter saído de uma "latinha de comida de gato", com textura de carne moída e prensada. Ela também reclamou do ovo de codorna frio e sem gosto e disse que as batatas rústicas pareciam feitas por "alguém que odeia batatas", alternando pedaços queimados com pedaços quase crus.

Os outros pratos pedidos na visita também receberam ressalvas. O ceviche de caju, que sai por R$ 46, foi descrito como doce demais a ponto de amarrar a boca, com a cebola roxa, o coentro e a pimenta sumindo no excesso de suco da fruta.

Nos pratos principais, o cordeiro até estava macio, mas o nhoque na manteiga que vinha junto chegou à mesa molenga e cozido demais. Já no risoto de shimeji, vendido a R$ 102, o problema foi o contrário: o arroz veio duro além da conta e os cogumelos tinham consistência de borracha, com pedaços grossos de castanha-do-pará que deixaram um gosto pesado.

“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça 1 de 16

Na hora do doce, a torta de maçã-verde (R$ 53) esfarelou inteira e virou uma papa sem crocância no prato por causa da massa frágil e da maçã cozida além do ponto. Para completar, o café pedido para fechar a conta nunca foi entregue pelo garçom.