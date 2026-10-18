Como amaciar a carne do churrasco sem vinagre ou cerveja: técnica com sal ajuda a preservar a suculência e o sabor

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:29
Um churrasco saboroso não depende apenas da qualidade da carne ou da escolha do corte. Alguns cuidados antes e depois de levar a peça à churrasqueira podem fazer diferença na textura, na suculência e até no aroma do preparo.
Em vez de recorrer a marinadas com vinagre ou cerveja, uma técnica simples envolve o uso moderado de sal e algumas horas de descanso na geladeira. O método ajuda a preparar a superfície da carne para o fogo e pode contribuir para um resultado mais saboroso.
Churrasco
Além disso, controlar a intensidade das brasas e respeitar o tempo de descanso antes de cortar a peça são etapas importantes para evitar que ela fique ressecada.
Uma das orientações para preparar a carne é antecipar a salga, em vez de colocar sal grosso imediatamente antes de levar a peça à churrasqueira.
A técnica recomendada pelo professor de churrasco Mielke, citado pelo Estadão, consiste em distribuir uma camada leve de sal refinado ou sal de parrilla pela superfície da carne. Depois desse processo, a peça deve ficar descoberta na geladeira por duas a quatro horas.
Esse período permite que o sal interaja com a superfície da carne e ajuda a deixá-la mais seca por fora, característica favorável à formação de uma crosta dourada durante o preparo.
É importante, porém, entender que o resultado depende também do corte escolhido, da espessura da peça e do controle da temperatura. A salga antecipada não transforma todos os cortes em carnes naturalmente macias.
Veja como fazer a preparação:
A dica é considerar o tamanho e a espessura da peça para ajustar a quantidade de sal. Cortes mais finos, por exemplo, exigem atenção redobrada para não ficarem salgados demais.
Depois de preparar a carne, outro cuidado importante é organizar a churrasqueira para trabalhar com diferentes intensidades de calor. Em vez de espalhar o carvão uniformemente por toda a área, a recomendação de Mielke é criar três zonas de temperatura. Essa distribuição oferece mais controle durante o preparo e permite mudar a carne de lugar conforme a necessidade.
1. Fogo alto para selar
A região com calor intenso é indicada para selar a superfície da carne e favorecer a formação de uma crosta dourada. O contato rápido com a alta temperatura também ajuda a desenvolver aromas e sabores característicos do churrasco.
2. Fogo médio para assar
Depois da selagem, a carne pode ser transferida para uma área de calor moderado, onde termina de cozinhar de maneira mais controlada. Essa etapa é especialmente importante para evitar que a parte externa queime enquanto o interior ainda está cru.
3. Zona fria para descansar e finalizar
A área sem brasa direta funciona como espaço para deixar a carne descansar ou finalizar o preparo com calor indireto. Ela também permite afastar temporariamente as peças quando a temperatura estiver muito alta.
Essa organização ajuda a evitar que a carne fique tempo demais sobre as brasas intensas e oferece mais flexibilidade para trabalhar com diferentes cortes.
Embora a aparência da peça possa despertar a vontade de servir imediatamente, esperar alguns minutos antes do corte ajuda a preservar os líquidos internos e a reduzir a perda de sucos na hora de fatiar.
Segundo a orientação de Mielke, a carne pode ser embrulhada em papel-alumínio e deixada na zona fria da churrasqueira por cinco a dez minutos antes de ser cortada.
Durante esse intervalo, a temperatura se estabiliza parcialmente e os líquidos podem se redistribuir pela peça. O resultado tende a ser uma carne mais agradável ao paladar, especialmente quando o corte é mais espesso.
O que fazer para não perder os sucos da carne?