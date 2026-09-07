ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Como armazenar carne crua na geladeira e evitar contaminação cruzada: um cuidado simples é recomendado no dia a dia

Guardar carne crua na embalagem inadequada pode favorecer vazamentos e contaminação cruzada. Saiba como armazenar corretamente



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:37

Embalagens bem vedadas ajudam a evitar vazamentos de líquidos da carne e possíveis contaminações na geladeira Crédito: Divulgação

É comum chegar do supermercado ou do açougue e colocar a carne na geladeira exatamente como ela foi entregue: dentro de uma sacola plástica. A praticidade, porém, pode esconder um problema que merece atenção.

O ponto principal não é simplesmente o uso do plástico. O risco aparece quando a embalagem não é adequada para conservar o alimento, apresenta furos, rasgos ou permite que líquidos da carne crua escapem.

Carnes na sacola 1 de 4

Esses líquidos podem carregar microrganismos e entrar em contato com outros alimentos, superfícies e utensílios. O resultado pode ser a chamada contaminação cruzada, uma das principais preocupações relacionadas ao manuseio de alimentos crus.

Por que a embalagem faz diferença?

Carnes cruas podem conter microrganismos potencialmente prejudiciais à saúde, incluindo bactérias como Salmonella e Escherichia coli.

Quando o alimento está bem acondicionado, a embalagem ajuda a impedir que seus líquidos entrem em contato com outros produtos. Já uma sacola fina ou danificada pode não oferecer a mesma proteção.

A FDA orienta que carnes, aves e frutos do mar crus sejam mantidos separados de alimentos prontos para consumo e armazenados em recipientes fechados ou sacos que possam ser devidamente selados, justamente para evitar vazamentos.

O próprio Food Code da FDA destaca que embalagens inadequadas ou danificadas podem aumentar o risco de contaminação, especialmente quando há vazamentos ou contato com outros produtos armazenados próximos.

O que pode acontecer quando a carne vaza?

Imagine uma bandeja de carne armazenada na geladeira dentro de uma sacola plástica comum. Se o líquido escapar, ele pode atingir a prateleira, outros alimentos ou embalagens.

O problema se torna ainda maior quando o líquido entra em contato com produtos que serão consumidos sem passar por cozimento, como frutas, verduras ou alimentos prontos.

Entre os principais riscos estão:

Contaminação cruzada: microrganismos podem passar da carne para outros alimentos.

Contaminação de superfícies: líquidos podem atingir prateleiras, gavetas e recipientes da geladeira.

Contaminação de utensílios: facas, tábuas e pratos podem transportar microrganismos para outros alimentos.

Maior dificuldade de higienização: vazamentos podem espalhar resíduos pela geladeira.

Então, não pode usar saco plástico para carne?

Pode, mas é importante diferenciar uma embalagem adequada para conter o alimento de uma simples sacola usada para transportar as compras.

Carne crua deve ser mantida em embalagem adequada e separada de outros alimentos para evitar contaminação Crédito: Foto: Magnific

Sacos plásticos próprios para armazenamento de alimentos, recipientes fechados e embalagens apropriadas para congelamento podem ajudar a impedir vazamentos.

A recomendação é evitar deixar a carne crua simplesmente dentro da sacola de supermercado, especialmente se ela estiver solta, furada ou sem vedação.

Na hora das compras, inclusive, órgãos de segurança alimentar recomendam colocar carnes cruas em sacos plásticos para conter eventuais vazamentos e mantê-las separadas de outros alimentos.

1. Retire a carne da sacola de transporte

Se a carne estiver em uma embalagem própria e intacta, avalie se ela oferece vedação suficiente. A sacola externa usada para transportar as compras não deve ser tratada como embalagem de conservação.

2. Use um recipiente fechado

Uma opção prática é colocar a embalagem da carne dentro de um recipiente limpo, com tampa, especialmente quando existe possibilidade de vazamento.

Isso cria uma barreira adicional entre o alimento cru e os demais produtos da geladeira.

3. Deixe a carne separada

Carnes cruas devem ficar afastadas de alimentos prontos para consumo. Também é importante evitar que líquidos possam escorrer sobre outros produtos.

A FDA recomenda manter carnes, aves e frutos do mar crus separados dos demais alimentos tanto durante as compras quanto no armazenamento doméstico.

Armazenar a carne em uma posição mais baixa ajuda a reduzir o risco de que um eventual vazamento atinja alimentos colocados abaixo.