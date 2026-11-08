SAÚDE

Como baixar o cortisol: 11 hábitos que ajudam a controlar o hormônio que 'trava' o emagrecimento

Sono de qualidade, atividade física, alimentação equilibrada e momentos de relaxamento estão entre as medidas que podem ajudar a regular o cortisol no organismo

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17:43

Saiba como o descontrole do cortisol altera a silhueta e por que o descanso é o seu melhor aliado para equilibrar o organismo Crédito: Banco de imagem

Conhecido como hormônio do estresse, o cortisol desempenha funções importantes no organismo, como participar da regulação do metabolismo, da pressão arterial e da resposta a situações de perigo. Apesar da fama negativa, ele é essencial para a saúde. O problema surge quando seus níveis permanecem elevados de maneira inadequada, especialmente em determinadas condições clínicas.

Produzido pelas glândulas suprarrenais, o cortisol varia naturalmente ao longo do dia, geralmente atingindo níveis mais altos pela manhã e diminuindo à noite. O estresse prolongado pode interferir nessa dinâmica, embora nem toda pessoa estressada apresente cortisol persistentemente elevado.

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Segundo informações revisadas pela médica Danielle Paiva e publicadas pelo portal Tua Saúde, em março de 2026, mudanças na rotina podem ajudar a controlar o estresse e favorecer o equilíbrio hormonal.

Confira 11 medidas que podem contribuir para esse processo.

1. Praticar atividades físicas regularmente

A prática de exercícios ajuda a controlar o estresse, melhora o humor e favorece a qualidade do sono. Caminhadas, musculação, dança e outras atividades podem fazer parte da rotina. Exercícios intensos provocam aumentos temporários do cortisol, uma resposta fisiológica normal que não significa, necessariamente, prejuízo à saúde.

2. Priorizar uma boa noite de sono

Dormir entre sete e nove horas por noite é uma das recomendações para adultos. Manter horários regulares, reduzir a exposição às telas antes de dormir e preparar um ambiente confortável são atitudes que favorecem o descanso e ajudam a preservar o ritmo natural de liberação do cortisol.

3. Manter uma alimentação equilibrada

Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, sementes e fontes saudáveis de gordura contribuem para a saúde metabólica. Uma alimentação variada também ajuda a manter a glicemia estável. Entretanto, nenhum alimento isolado é capaz de garantir a redução do cortisol.

4. Reservar momentos para relaxar

Meditação, exercícios respiratórios, yoga e práticas de atenção plena podem ajudar a diminuir a percepção do estresse. Essas atividades favorecem o relaxamento e podem contribuir para a regulação das respostas fisiológicas relacionadas à tensão.

5. Evitar cafeína em excesso

Café, energéticos, refrigerantes e alguns tipos de chá contêm cafeína, substância que pode aumentar temporariamente a liberação de cortisol. O consumo excessivo também pode prejudicar o sono e intensificar sintomas de ansiedade em pessoas sensíveis.

6. Cultivar relações saudáveis

Manter contato com familiares, amigos e pessoas de confiança pode reduzir a sensação de isolamento e oferecer apoio emocional em momentos difíceis. Relações sociais positivas estão associadas a melhores indicadores de bem-estar psicológico.

7. Ter cuidado com suplementos e chás

Camomila e erva-cidreira são frequentemente utilizadas para promover relaxamento. Suplementos como ashwagandha e Rhodiola rosea também são estudados por possíveis efeitos sobre o estresse, mas as evidências ainda apresentam limitações. Esses produtos podem provocar efeitos adversos e interagir com medicamentos, por isso não devem ser utilizados indiscriminadamente.

8. Passar mais tempo em contato com a natureza

Caminhar por parques, visitar áreas verdes ou simplesmente permanecer alguns minutos ao ar livre pode ajudar a aliviar a tensão mental. Estudos associam o contato com ambientes naturais à redução do estresse, embora os efeitos sobre o cortisol variem entre as pessoas.

9. Revisar o uso de corticoides com orientação médica

Medicamentos corticoides podem interferir no funcionamento do sistema hormonal, especialmente quando utilizados por períodos prolongados. Caso exista suspeita de efeitos adversos, o tratamento deve ser reavaliado pelo médico. A interrupção repentina pode provocar complicações graves.

10. Conviver com animais de estimação

Brincar, passear ou acariciar um animal de estimação pode proporcionar conforto emocional e ajudar a reduzir a percepção do estresse. A interação com pets também pode favorecer momentos de relaxamento durante a rotina.

11. Procurar tratamento médico quando necessário

Quando existe produção excessiva de cortisol por doenças, como a síndrome de Cushing, mudanças de hábitos podem não ser suficientes. Nesses casos, o tratamento depende da causa e pode envolver medicamentos específicos, cirurgia ou outras intervenções médicas.

É importante destacar que sintomas como ganho de peso, cansaço, alterações do sono e irritabilidade não confirmam, isoladamente, níveis elevados de cortisol. A investigação deve considerar o histórico clínico e, quando indicado, exames específicos.