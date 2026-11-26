FAMOSOS

Como Belo conseguia encontrar amante na cadeia? Amiga de Viviane Araújo revela bastidores

Ana Carla Lemos contou que mulheres de outros detentos procuraram a atriz para denunciar o relacionamento extraconjugal do pagodeiro durante o período em que esteve preso

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:55

Viviane Araújo e Belo foram casados por nove anos e interpretaram um casal em 'Três Graças' em 2025 Crédito: Beatriz Damy/Globo

A atriz Viviane Araújo teria descoberto uma suposta traição de Belo durante o período em que o cantor esteve preso, entre 2002 e 2006. A revelação foi feita por Ana Carla Lemos, melhor amiga da artista, durante o segundo episódio do programa "Dossiê Celebridades", apresentado por Leo Dias e exibido pela Band na noite desta quarta-feira (25).

Segundo Ana Carla, a informação chegou até Viviane por meio de companheiras de outros detentos. As mulheres teriam decidido contar à atriz sobre o envolvimento do pagodeiro com outra pessoa depois de um dia de visitas na unidade prisional.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

"Um dia, na saída, uma mulher do preso não aguentou. Elas se reuniram e começaram a contar", relatou a amiga da atriz.

Durante a entrevista, Leo Dias questionou se as mulheres haviam contado diretamente sobre um relacionamento extraconjugal. Ana Carla confirmou a informação. "É, para falar. Uma é que ele estava tendo um relacionamento com uma outra mulher", afirmou.

Como a suposta amante entrava na prisão?

Ao longo da conversa, outro detalhe chamou a atenção: a frequência dos encontros. De acordo com Ana Carla, as visitas das companheiras dos detentos aconteciam aos sábados, mas a suposta amante de Belo teria conseguido entrar na unidade em outros dias da semana.

"Todo sábado. Isso me explica que alguma mulher entrava... Entrava sem ser no sábado. Sem ser no sábado", explicou.

Questionada sobre como a mulher conseguia acesso ao presídio fora do calendário oficial de visitas, a amiga de Viviane afirmou não saber quais eram os métodos utilizados nem em quais dias os encontros aconteciam. "Que dia que era, como entrava, como fazia, eu não sei", declarou.

Outro episódio envolvendo Belo foi lembrado

Durante o programa, Leo Dias também resgatou um episódio anterior à passagem de Belo pelo sistema prisional. Segundo o jornalista, o cantor teria vivido um envolvimento extraconjugal durante os 37 dias em que ficou sob custódia na Delegacia Antissequestro (DAS).

O caso, que envolveria uma policial, foi relatado anteriormente por Fernando Moraes, ex-delegado titular da unidade. Na ocasião, Belo e a agente teriam se trancado em uma sala da delegacia, provocando a reação de outros policiais, que chegaram a ameaçar arrombar a porta diante da demora.

Ao comentar os episódios, Leo Dias destacou a capacidade do pagodeiro de manter relacionamentos mesmo em ambientes sob vigilância. "Como é que uma pessoa pode ter amante presa, mas o Belo conseguiu", observou. Ana Carla concordou com o comentário e reforçou: "O Belo conseguiu".