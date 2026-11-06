VEJA FOTOS E VÍDEOS

Como é a campanha ousada da Calvin Klein que fez o bonitão Jude Bellingham ser 'zoado' por colegas do Real Madrid

Meio-campista posou de cueca para nova coleção da grife e virou assunto no vestiário

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:53

Jude Bellingham em campanha da Calvin Klein Crédito: Calvin Klein/Divulgação

Jude Bellingham trocou o uniforme do Real Madrid por peças bem mais ousadas em sua mais nova campanha publicitária. Aos 23 anos, o meio-campista inglês é o protagonista de um ensaio da Calvin Klein, no qual aparece usando diferentes modelos de cueca da grife. As imagens chamaram a atenção nas redes sociais e também renderam brincadeiras entre os próprios companheiros de equipe.

A repercussão chegou ao vestiário do clube espanhol. Em entrevista à TNT Sports, na quarta-feira (4), o zagueiro Éder Militão revelou que ele e Vinicius Júnior não perderam a oportunidade de provocar o colega depois que as fotos foram divulgadas.

Jude Bellingham em campanha da Calvin Klein 1 de 17

"Rolou [zoação], muito. Principalmente eu e Vini. A gente falou: 'Não pode fazer isso aí, não'", contou o brasileiro, aos risos.

Militão, porém, ressaltou que tudo aconteceu em clima de descontração e que Bellingham também entrou na brincadeira. "Mas foi uma brincadeira muito saudável, ele também é um cara que sempre entra na brincadeira. Mas a gente realmente falou que ele não poderia fazer isso", completou.

Como é a campanha de Jude Bellingham?

Divulgada nesta semana, a campanha da Calvin Klein apresenta Bellingham em diferentes peças de uma coleção de roupas íntimas masculinas. Nas fotografias, o jogador aparece sem camisa, usando cuecas da marca, em poses que destacam seu físico.

O material promocional também inclui um vídeo em que o inglês surge inicialmente vestido com camiseta e calça jeans. Na sequência, ele aparece apenas de cueca, em uma produção que aposta em uma estética ousada. Em outro momento, reproduz a comemoração que costuma fazer depois de marcar gols pelo Real Madrid.