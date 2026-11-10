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Como é a Clínica Maxwell? Espaço que recebeu famosos virou tema de série da Globo

Localizada em Atibaia, no interior de São Paulo, instituição psiquiátrica oferece estrutura semelhante à de um hotel de luxo

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:57

Com piscina, academia, restaurante, sauna e até sala de cinema, a Clínica Maxwell tem uma estrutura que lembra a de um hotel de luxo Crédito: Reprodução

Com piscina, academia, restaurante, sauna e até sala de cinema, a Clínica Maxwell tem uma estrutura que lembra a de um hotel de luxo. Localizada em Atibaia, no interior de São Paulo, a instituição psiquiátrica ganhou repercussão nacional após se tornar o centro da série documental 'A Clínica', produzida pelos Estúdios Globo e disponível no Globoplay.

Fundada em 1978 e comandada pelo psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto, a instituição atende pessoas com diferentes condições de saúde mental e dependência química. Entre os tratamentos divulgados pela clínica estão os voltados para depressão, alcoolismo, ansiedade, estresse, fobias, síndrome do pânico e surtos psicóticos.

Clínica Maxwell 1 de 19

A proposta da Maxwell tem como referência o trabalho do psiquiatra britânico Maxwell Jones, responsável pelo desenvolvimento do conceito de comunidade terapêutica. A abordagem surgiu no período posterior à Segunda Guerra Mundial e valoriza a convivência e a participação dos pacientes no próprio processo de recuperação.

O espaço reúne uma série de ambientes de convivência, lazer e atividades físicas. Entre as instalações divulgadas pela instituição estão piscina, solário, terraço, jardins, quadras esportivas, academia, SPA e sauna.

A estrutura também conta com restaurante, mercadinho interno, sala de leitura, cinema, piano, sala de jogos e um ambiente chamado de Sala Freud. A proposta é oferecer diferentes atividades durante o período de permanência dos pacientes.

Segundo informações disponibilizadas em seu site, a equipe multidisciplinar reúne profissionais de psiquiatria, psicologia, enfermagem, nutrição e fisioterapia, além de personal trainers.

A estrutura e o modelo de atendimento da instituição são apresentados na série documental 'A Clínica', que reúne depoimentos de antigos pacientes, familiares e pessoas que tiveram contato com o local. Os relatos expõem experiências bastante diferentes: enquanto alguns entrevistados descrevem vivências positivas, outros afirmam ter passado por situações traumáticas durante as internações.

Entre os participantes está a campeã mundial de jiu-jitsu Kyra Gracie, sobrinha do lutador Ryan Gracie, que morreu em dezembro de 2007, aos 33 anos, após ser encontrado sem vida em uma carceragem de São Paulo. O laudo do Instituto Médico Legal apontou uma parada cardiorrespiratória associada à combinação de medicamentos psicotrópicos receitados por Sabino.

Outro depoimento é do cantor Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar. Ele relembra uma das internações realizadas na instituição durante suas tentativas de tratar a dependência química. Na produção, o artista e a mãe relatam situações que consideraram incompatíveis com a proposta de recuperação apresentada pela clínica.

A diretora da série, Camila Appel, afirmou que encontrou experiências extremas durante a apuração do documentário. Segundo ela, os entrevistados se dividem entre aqueles que relatam experiências traumáticas e os que afirmam ter gostado da passagem pela instituição.