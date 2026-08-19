Como é a cobertura de luxo de Amora Mautner, diretora de 'Quem Ama Cuida', cercada por arte e antiguidades

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:00
A diretora artística de Quem Ama Cuida, Amora Mautner, vive em uma cobertura de luxo no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, apresentado pela Casa Vogue, combina ambientes amplos, peças de antiguidades e uma decoração maximalista marcada por arte e cultura.
Localizada em frente ao Jardim de Alah, a cobertura foi reformada para valorizar a vista e criar uma sensação maior de amplitude. O projeto utiliza tons escuros, portas mais altas e largas e uma grande estante preta que ocupa parte do living.
A casa reúne centenas de livros, obras de arte, móveis de design, peças antigas e objetos garimpados em viagens pela Europa e pelos Estados Unidos. Entre os itens está um retrato do bisavô austríaco de Amora, restaurado pela diretora.
Cobertura de Luxo de Amora Mautner
O imóvel também conta com piscina, sala de jantar, cozinha, quartos e áreas de convivência. No andar superior, uma área privativa foi criada para a filha da diretora, com sala de estar, copa e suíte.
A reforma durou mais de um ano e foi concluída em 2023. O resultado é uma cobertura que mistura luxo, referências europeias, antiguidades e elementos contemporâneos, sem abrir mão de uma atmosfera pessoal e cheia de objetos.