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Como é a fazenda de 150 anos que tem azulejos portugueses, paredes coloniais e receberá o casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Batizada de Casa Gialla, propriedade em Araras (SP) une detalhes originais a toques modernos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:35

Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ana Hickmann e Edu Guedes aceleraram as obras de restauração da fazenda centenária que escolheram para oficializar a união. Localizada em Araras, no interior de São Paulo, a propriedade de mais de 150 anos foi batizada de "Casa Gialla" e se tornou o refúgio principal da família, além de palco do casamento marcado para o dia 12 de setembro.

Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes

Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
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Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
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Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais

O projeto de reforma foi pensado para equilibrar o conforto contemporâneo com a preservação da arquitetura original. Entre os detalhes históricos mantidos estão as paredes espessas de época, janelas antigas recuperadas e um lavabo decorado com azulejos portugueses. Para atualizar os ambientes, o casal apostou em novos lustres, móveis rústicos e no plantio de centenas de mudas para a criação de um jardim ao ar livre.

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Os bastidores das intervenções vêm sendo compartilhados nas redes sociais em um perfil criado exclusivamente para a fazenda. "A Casa Gialla tem mais de 150 anos e é o local escolhido para celebrar o nosso casamento. Para deixar tudo perfeito, decidimos fazer essa restauração completa", explicou o casal.

A celebração será realizada ao ar livre, aproveitando as áreas abertas e a estrutura colonial do imóvel para reunir familiares e amigos próximos em uma cerimônia intimista.

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Tags:

ana Hickmann E edu Guedes Mansão edu Guedes Fazenda Casa dos Famosos ana Hickmann

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