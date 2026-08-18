CASA DOS FAMOSOS

Como é a fazenda de Glória Pires em Goiás que virou condomínio de luxo com 489 lotes e clube exclusivo

Área que foi refúgio da atriz e de Orlando Morais deu origem ao Fazenda Terra Vermelha, empreendimento com casas de campo, clube de lazer, lago e áreas verdes

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:00

Antiga fazenda de Glória Pires e Orlando Morais virou condomínio com 489 lotes e lazer completo Crédito: Reprodução

Um dos refúgios de Glória Pires e Orlando Morais no interior de Goiás ganhou uma nova função. A antiga Fazenda Terra Vermelha, construída pelo casal e marcada por memórias da família, deu origem a um empreendimento residencial fechado em Santo Antônio de Goiás, a cerca de 30 minutos do Shopping Flamboyant, em Goiânia.

O projeto, chamado Fazenda Terra Vermelha, não é simplesmente uma propriedade rural transformada em casa de campo. Trata-se de um condomínio de lotes, planejado para quem deseja construir uma residência em meio à natureza, mas com estrutura de lazer e segurança de um condomínio. São 489 lotes, com áreas a partir de 1.000 m², além de áreas verdes e espaços de convivência.

Os terrenos têm entre 1.000 m² e 1.800 m², com valor anunciado a partir de R$ 245 por m². Pela conta, um lote de 1.000 m² parte de aproximadamente R$ 245 mil, enquanto uma unidade de 1.800 m² chegaria a cerca de R$ 441 mil, sem considerar eventuais condições comerciais, entrada ou correções.

A proposta é preservar justamente a atmosfera que marcou a antiga fazenda do casal. O empreendimento é apresentado como uma forma de viver entre o Cerrado e a cidade, aproveitando a paisagem natural da região sem abrir mão da infraestrutura urbana.

Fazenda Terra Vermelha 1 de 19

O que tem no condomínio?

O projeto prevê um Clube da Fazenda, área de lazer destinada aos moradores. Entre as estruturas anunciadas estão piscina, lago ornamental, quadras de tênis e beach tennis, campo de futebol, academia, brinquedoteca, pet place, lounge social e horta coletiva. Também estão previstas áreas verdes e uma chamada “Rua Verde”, com árvores frutíferas.

Os lotes variam de 1.000 m² a 1.800 m², permitindo que os compradores construam suas próprias casas de campo dentro do condomínio. O acesso é feito pela GO-462, com ruas internas pavimentadas. O empreendimento fica a poucos minutos do centro de Santo Antônio de Goiás e, segundo a divulgação oficial, a cerca de 30 minutos do Shopping Flamboyant.

A história da área, no entanto, começou antes do projeto imobiliário. Segundo o próprio empreendimento, Glória Pires e Orlando Morais construíram ali a fazenda onde viveram momentos importantes da família. É justamente essa memória que passou a ser utilizada como conceito para o novo condomínio.

Fazenda virou empreendimento imobiliário

A transformação também explica por que imagens antigas da propriedade podem causar confusão. A Fazenda Terra Vermelha deixou de ser apenas o refúgio particular associado ao casal e passou a dar nome a um projeto imobiliário.

O empreendimento tem projeto urbanístico aprovado pela Prefeitura de Santo Antônio de Goiás em 2023 e registro no Cartório de Registro de Imóveis local. A documentação oficial também informa que a implantação pode ocorrer em etapas.