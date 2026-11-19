Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:51
A atriz Carolina Dieckmann vive em uma mansão de 843 metros quadrados em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com vista privilegiada para a Pedra da Gávea, a residência combina arquitetura contemporânea, decoração sofisticada e espaços de lazer que transformam o imóvel em um refúgio particular em meio à paisagem carioca.
Construída em 2015, a propriedade tem como um dos principais destaques a área externa. O espaço reúne uma piscina ampla, jardim, ambiente para atividades físicas e até um campinho de futebol. A integração com a natureza também aparece nas grandes aberturas da casa, que permitem a entrada de luz natural.
Por dentro, a mansão segue o conceito aberto, com ambientes conectados e grandes janelas de vidro. A sala principal aposta na sensação de amplitude, enquanto a decoração mistura móveis sofisticados, tons neutros e obras de arte espalhadas pelos cômodos.
Mansão de Carolina Dieckmann
A proposta é de uma elegância discreta, sem excesso de elementos decorativos. A combinação de materiais, iluminação natural e espaços integrados reforça a atmosfera contemporânea do imóvel.
A estrutura também inclui quatro suítes, duas delas com closet, além de sauna, cozinha ampla e garagem com capacidade para dois carros. Os ambientes foram planejados para oferecer conforto e privacidade à atriz e à família.
A vista para a Pedra da Gávea é um dos elementos que mais aparecem nos registros compartilhados por Carolina nas redes sociais. A paisagem se tornou parte da identidade da residência, que une o cenário natural do Rio de Janeiro a uma arquitetura voltada para o conforto e a sofisticação.