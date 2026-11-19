CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Carolina Dieckmann com vista para a Pedra da Gávea e piscina no Rio

Com 843 m², imóvel em São Conrado tem quatro suítes, campinho de futebol, sauna, obras de arte e ambientes integrados à natureza

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:51

Carolina Dieckmann vive em uma mansão de 843 m² em São Conrado, no Rio, com piscina e vista para a Pedra da Gávea Crédito: rEPRODUÇÃO

A atriz Carolina Dieckmann vive em uma mansão de 843 metros quadrados em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com vista privilegiada para a Pedra da Gávea, a residência combina arquitetura contemporânea, decoração sofisticada e espaços de lazer que transformam o imóvel em um refúgio particular em meio à paisagem carioca.

Construída em 2015, a propriedade tem como um dos principais destaques a área externa. O espaço reúne uma piscina ampla, jardim, ambiente para atividades físicas e até um campinho de futebol. A integração com a natureza também aparece nas grandes aberturas da casa, que permitem a entrada de luz natural.

Por dentro, a mansão segue o conceito aberto, com ambientes conectados e grandes janelas de vidro. A sala principal aposta na sensação de amplitude, enquanto a decoração mistura móveis sofisticados, tons neutros e obras de arte espalhadas pelos cômodos.

Mansão de Carolina Dieckmann 1 de 10

A proposta é de uma elegância discreta, sem excesso de elementos decorativos. A combinação de materiais, iluminação natural e espaços integrados reforça a atmosfera contemporânea do imóvel.

A estrutura também inclui quatro suítes, duas delas com closet, além de sauna, cozinha ampla e garagem com capacidade para dois carros. Os ambientes foram planejados para oferecer conforto e privacidade à atriz e à família.