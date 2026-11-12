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Como é a mansão de Glória Pires disponível para aluguel com diária de até R$ 16 mil

Imóveis de luxo em Angra dos Reis e Alagoas entram no circuito premium com estrutura completa e vista para o mar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:51

Mansão de Glória Pires tem diária de até R$ 16 mil e vista para o mar Crédito: Reprodução

Glória Pires decidiu transformar seus refúgios de férias em destinos exclusivos para hóspedes de alto padrão. A atriz, ao lado de Orlando Morais, disponibilizou duas mansões à beira-mar para aluguel, com diárias que podem chegar a R$ 16 mil.

As propriedades ficam em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, dois dos destinos mais desejados do país para quem busca luxo, privacidade e contato com a natureza.

Na casa localizada em Angra dos Reis, o destaque é a estrutura completa voltada para conforto e lazer. O imóvel conta com sete suítes amplas, todas equipadas com camas king size e ar-condicionado.

A área social inclui sala climatizada com adega e até telescópio, além de uma cozinha gourmet com churrasqueira. Do lado de fora, piscina, sauna e um jardim com vista direta para o mar completam a experiência.

Mansão de Glória Pires

Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
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Mansão de Glória Pires por Reprodução
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Mansão de Glória Pires por Reprodução

Já a mansão em São Miguel dos Milagres segue uma proposta diferente, combinando rusticidade com sofisticação. O imóvel possui dez suítes assinadas pelo arquiteto Rodrigo Fagá e fica a poucos metros da praia.

Entre os destaques estão a piscina de frente para o mar, deck com espreguiçadeiras, lounge e um rooftop com vista panorâmica do litoral, criando um cenário ideal para descanso e exclusividade.

O luxo tem preço. A diária da casa em Alagoas pode chegar a R$ 16 mil, enquanto a propriedade em Angra gira em torno de R$ 6 mil por noite.

Em datas especiais, como réveillon e feriados prolongados, os valores aumentam e os pacotes podem ultrapassar cifras ainda mais altas.

A decisão de disponibilizar os imóveis para aluguel acontece em meio a uma mudança na vida da atriz. Glória Pires se prepara para deixar o Rio de Janeiro e iniciar um novo ciclo em Goiânia, onde mantém outros investimentos.

Mesmo com a mudança, o casal segue conectado ao universo da arquitetura e do design, áreas que também fazem parte dos novos projetos da família.

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