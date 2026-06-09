Como é a mansão de Kaká de R$ 25 milhões, com campo de futebol e spa em bairro disputado

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Felipe Sena
Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:59
O Estados Unidos se tornou um dos endereços mais desejados entre grandes nomes do futebol mundial. Craques como Lionel Messi, Neymar, Kaká e outros passaram a investir em imóveis milionários no país. Não à toa, hoje é conhecido como um dos lugares com grande número de brasileiros, principalmente celebridades.
Entre as residências que mais chamam atenção está a do ex-jogador Kaká, que foi comprada por Pablo Marçal no ano passado por R$ 25 milhões. A expectativa é que o interesse internacional pela região continue crescendo ainda mais neste ano, quando a Flórida receberá sete partidas da Copa do Mundo no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.
Mansão de Kaká
A famosa mansão associada ao ex-jogador na Flórida, que ele manteve durante e após sua passagem pelo Orlando City, fica localizada na região de Orlando, na luxuosa comunidade de Windermere.
A propriedade de alto padrão se destaca pelo tamanho e estrutura, com cerca de 620 m de área construída distribuída em três andares. O imóvel ainda tem 6 quartos, 7 banheiros, amplas salas de estar e jantar, piscina, spa, sala de jogos/bilhar e garagem para 3 carros. A mansão ainda tem um grande destaque: um campo de futebol privativo com grama sintética.