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Como é a mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão? Imóvel penhorado ocupa área de 56 campos de futebol e tem heliponto, piscina e quadra de tênis

Casa no Recreio dos Bandeirantes tem quatro suítes, garagem para dez carros, campo de futebol e salão de festas; dívida de IPTU chega a R$ 676 mil

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:00

Justiça teria determinado penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão Crédito: Globo/Léo Rosario e Reprodução/Youtube/@MullerImóveisRJ

Uma mansão com heliponto, piscina, quadra de tênis e espaço para dez carros na garagem. Esses são alguns dos destaques da propriedade de Renato Aragão, de 91 anos, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Anunciado por até R$ 18 milhões, o imóvel teve a penhora determinada pela Justiça por causa de uma dívida de IPTU que chega a R$ 676 mil.

A residência tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, em um terreno com mais de 400 mil metros quadrados de área útil. Isso equivale a cerca de 56 campos de futebol.

Mansão de Renato Aragão 1 de 14

A mansão tem quatro suítes, incluindo uma principal com closet e banheiro equipado com banheira de hidromassagem. A sala de estar ultrapassa os 100 metros quadrados. O imóvel ainda dispõe de sala de jantar, biblioteca, dois escritórios, bar, adega, chapelaria, sala de costura e copa-cozinha planejada.

São vários os espaços de lazer e convivência, como quadra poliesportiva, campo de futebol, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos e piscina. A área externa também conta com pomar e jardins com paisagismo.

Outro destaque é a estrutura para receber veículos e aeronaves: além do heliponto, a propriedade possui guarita e garagem com capacidade para dez carros.

Mansão de Renato Aragão estava à venda

A propriedade foi anunciada à venda em 2023 e chegou a aparecer em anúncios por valores superiores a R$ 16 milhões, alcançando R$ 18 milhões. As parcelas mensais do IPTU variavam entre R$ 10 mil e R$ 11 mil.

A dívida que levou à determinação de penhora começou com uma cobrança de R$ 548.283,69, referente a débitos acumulados entre 2021 e 2023. A Prefeitura do Rio de Janeiro ajuizou a execução fiscal em dezembro de 2025, e o valor atualizado chegou a aproximadamente R$ 676 mil.