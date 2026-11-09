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Como é a mansão que Pedro, do Flamengo, terá de deixar em 30 dias? Casa tem piscina, lago artificial e decoração minimalista

Atacante comprou o imóvel em leilão da Caixa, mas antigos proprietários conseguiram liminar para recuperar a posse da residência após decisão do STJ

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:31

Pedro disputa mansão com antigos donos Crédito: Divulgação

A mansão onde Pedro, atacante do Flamengo, mora com a mulher, Fernanda Nogueira, e as filhas gêmeas virou alvo de uma nova decisão judicial. Localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, o imóvel foi adquirido pelo jogador em um leilão da Caixa Econômica Federal, mas agora ele terá 30 dias para desocupar a residência.

A ordem foi concedida em caráter liminar pela 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, em uma ação de reintegração de posse movida pelos antigos proprietários. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (9) pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro 1 de 21

Pedro arrematou a casa em um leilão realizado após a Caixa iniciar a cobrança extrajudicial de uma dívida de financiamento. Os antigos moradores haviam deixado de pagar parcelas do imóvel. Em agosto, porém, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o procedimento que levou à perda da propriedade, por entender que o casal deveria ter sido notificado pessoalmente para ter a oportunidade de regularizar os débitos antes da execução.



Com base na decisão, os antigos proprietários solicitaram a devolução voluntária da residência. Após o envio de uma notificação extrajudicial sem que o pedido fosse atendido, eles recorreram à Justiça. A liminar estabelece que, caso o jogador não desocupe o imóvel no prazo determinado, poderá ocorrer a retirada forçada.

Como é a mansão de Pedro por dentro?

Enquanto o imóvel esteve sob os cuidados do jogador e da família, a casa passou por uma grande transformação. Pedro e Fernanda promoveram uma reforma extensa, que alterou desde os revestimentos e a fachada até os móveis e a entrada de luz natural nos ambientes.

O projeto adotado pelo casal priorizou uma decoração minimalista, com cores neutras e móveis de madeira clara. O resultado combina linhas modernas e elegantes, com uma paleta que vai do branco ao marrom e pontos de cor para quebrar a sobriedade dos ambientes.

Na entrada da mansão, um pequeno lago artificial integra o paisagismo, que também ganhou um jardim pensado para combinar com a nova proposta visual da residência.

Mansão tem piscina, sauna e lago artificial

A área de lazer é um dos destaques da propriedade. O espaço reúne piscina, sauna e um amplo lounge, planejado para momentos de descanso e confraternização com familiares e amigos.

A música também faz parte da rotina da casa. Pedro toca piano e teclado e costuma se dedicar ao repertório gospel, em sintonia com seu perfil religioso, segundo informações do Extra.