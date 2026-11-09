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Como é a mansão que Pedro, do Flamengo, terá de deixar em 30 dias? Casa tem piscina, lago artificial e decoração minimalista

Atacante comprou o imóvel em leilão da Caixa, mas antigos proprietários conseguiram liminar para recuperar a posse da residência após decisão do STJ

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:31

Pedro disputa mansão com antigos donos
Pedro disputa mansão com antigos donos Crédito: Divulgação

A mansão onde Pedro, atacante do Flamengo, mora com a mulher, Fernanda Nogueira, e as filhas gêmeas virou alvo de uma nova decisão judicial. Localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, o imóvel foi adquirido pelo jogador em um leilão da Caixa Econômica Federal, mas agora ele terá 30 dias para desocupar a residência.

A ordem foi concedida em caráter liminar pela 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, em uma ação de reintegração de posse movida pelos antigos proprietários. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (9) pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro

Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução
A casa também tem espaço para a música: Pedro toca piano e teclado por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Pedro, jogador do Flamengo por Gilvan de Souza/Flamengo
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Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução

Pedro arrematou a casa em um leilão realizado após a Caixa iniciar a cobrança extrajudicial de uma dívida de financiamento. Os antigos moradores haviam deixado de pagar parcelas do imóvel. Em agosto, porém, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o procedimento que levou à perda da propriedade, por entender que o casal deveria ter sido notificado pessoalmente para ter a oportunidade de regularizar os débitos antes da execução.

Com base na decisão, os antigos proprietários solicitaram a devolução voluntária da residência. Após o envio de uma notificação extrajudicial sem que o pedido fosse atendido, eles recorreram à Justiça. A liminar estabelece que, caso o jogador não desocupe o imóvel no prazo determinado, poderá ocorrer a retirada forçada.

Como é a mansão de Pedro por dentro?

Enquanto o imóvel esteve sob os cuidados do jogador e da família, a casa passou por uma grande transformação. Pedro e Fernanda promoveram uma reforma extensa, que alterou desde os revestimentos e a fachada até os móveis e a entrada de luz natural nos ambientes.

O projeto adotado pelo casal priorizou uma decoração minimalista, com cores neutras e móveis de madeira clara. O resultado combina linhas modernas e elegantes, com uma paleta que vai do branco ao marrom e pontos de cor para quebrar a sobriedade dos ambientes.

Na entrada da mansão, um pequeno lago artificial integra o paisagismo, que também ganhou um jardim pensado para combinar com a nova proposta visual da residência.

Mansão tem piscina, sauna e lago artificial

A área de lazer é um dos destaques da propriedade. O espaço reúne piscina, sauna e um amplo lounge, planejado para momentos de descanso e confraternização com familiares e amigos.

A música também faz parte da rotina da casa. Pedro toca piano e teclado e costuma se dedicar ao repertório gospel, em sintonia com seu perfil religioso, segundo informações do Extra.

Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro

Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução
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Veja fotos da mansão de Jorginho, do Flamengo, no Rio de Janeiro por Reprodução

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