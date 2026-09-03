CASA DOS FAMOSOS

Como é a nova mansão de Xuxa, de R$ 45 milhões, com cinema, cinco suítes e jabuticabeira na sala

Apresentadora deixou a antiga propriedade, que foi vendida por cerca de R$ 45 milhões, e passou a viver em uma casa de 900 m² no mesmo condomínio

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:30

Xuxa trocou a mansão de R$ 45 milhões por uma casa de 900 m² cheia de detalhes luxuosos e sustentáveis Crédito: Reprodução

uxa Meneghel mudou de endereço, mas não abriu mão do conforto. Depois de anos vivendo em uma mansão de 2.626 m² na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a apresentadora passou a morar em uma casa de aproximadamente 900 m² no mesmo condomínio.

A mudança aconteceu depois que a antiga residência, conhecida como “Nave Mãe”, foi vendida por cerca de R$ 45 milhões. Bem menor que o imóvel anterior, o novo lar foi pensado para uma rotina mais prática, sem deixar de lado os espaços de lazer e trabalho.

A antiga propriedade tinha cinco quartos, 14 banheiros, salas de jantar e TV, cinema, academia, varanda, cozinha, lavanderia e jardim de inverno. O terreno ainda contava com duas piscinas, uma interna e outra externa, além de um viveiro para pássaros.

Mansão de Xuxa 1 de 7

A casa também ganhou uma estrutura semelhante a um mini-hospital, construída por Xuxa para auxiliar nos cuidados com a mãe, Alda Meneghel, que morreu em 2018, aos 81 anos.

Com a saída da mãe e, posteriormente, da filha, Sasha, a apresentadora teria passado a considerar o imóvel grande demais para a fase atual da vida.

Apesar de ter cerca de um terço do tamanho da antiga mansão, a residência de 900 m² reúne ambientes sofisticados. O imóvel tem cinco suítes, cinema particular, estúdio para fotografias e cozinha gourmet.

Um dos detalhes mais chamativos está justamente na sala de estar. Uma jabuticabeira foi plantada no centro do ambiente e fica protegida por uma estrutura de vidro, permitindo a entrada de luz natural e criando uma conexão direta com o jardim.

Plantas e coqueiros também aparecem espalhados pela propriedade, reforçando a proposta de aproximar os espaços internos da natureza.

A preocupação ambiental aparece em diferentes escolhas feitas para o novo lar. Segundo informações da revista CARAS, Xuxa participou da decoração e optou por materiais alinhados ao seu estilo de vida, como um sofá vegano, sem couro ou penas de ganso.

Os animais da apresentadora também ganharam espaço na rotina da casa. Sete pássaros ficam soltos durante o dia e, à noite, são levados para uma área climatizada adaptada na garagem. Os cães também circulam livremente pelos ambientes.