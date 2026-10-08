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Como é o apartamento de Manu Gavassi e Jullio Reis? Dúplex tem terraço, revestimentos raros e cozinha de aço inox

Casal abriu as portas da residência em São Paulo para a Casa Vogue; projeto mistura referências japonesas, design brasileiro, peças garimpadas e elementos dos anos 1970

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:41

Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo Crédito: Reprodução/YouTube

A casa de Manu Gavassi e Jullio Reis, em São Paulo, combina referências de design, arquitetura contemporânea e objetos com histórias pessoais. O casal abriu as portas do imóvel para a Casa Vogue, que mostrou detalhes da residência projetada pelo escritório Meireles + Pavan Arquitetura.

O apartamento é um dúplex localizado no topo de um edifício moderno e chamou a atenção do casal justamente pelas características originais. O imóvel preservava elementos da arquitetura dos anos 1970, incluindo parte da marcenaria escura, portas de madeira e lustres vintage. A reforma recuperou alguns desses detalhes e redesenhou os ambientes para acompanhar a rotina da família.

Na entrada, um dos elementos de destaque é o painel de jacarandá com um recorte circular, inspirado nas janelas dos templos zen-budistas japoneses. O projeto também utiliza quartzito Emerald Green em diferentes pontos, incluindo a escada do hall.

Cozinha com aço inox e vidro colorido

A cozinha ocupa posição central na área social e reúne uma estética mais industrial com elementos coloridos. O ambiente tem bancadas de aço inoxidável, marcenaria planejada e uma ilha revestida de porcelanato.

Um dos detalhes mais marcantes está no painel de vidros coloridos em tons de âmbar, verde e laranja, que interfere na iluminação do espaço. A decoração também incorpora objetos vintage e peças de design brasileiro.

A sala de jantar fica integrada à cozinha e recebeu uma grande mesa de design contemporâneo, cadeiras garimpadas pelo casal e luminárias suspensas.

Sala de estar mistura design e peças garimpadas

O living segue a proposta de combinar móveis contemporâneos com objetos escolhidos ao longo do tempo. O espaço tem sofá de veludo amarelo, mesa de centro, tapetes e peças de artistas e designers brasileiros.

Apartamento de Manu Gavassi e Julio Reis

Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
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Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
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Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube
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Manu Gavassi e Jullio Reis mostram apartamento dúplex em São Paulo, com terraço, peças de design e referências japonesas na decoração por Reprodução/YouTube

A sala de TV também ganhou uma composição mais afetiva, com móveis herdados, instrumentos musicais da família, livros e obras de arte. A ideia foi evitar uma decoração excessivamente padronizada e criar ambientes que tivessem relação com a história do casal.

A reforma também alterou a distribuição original do apartamento. Os antigos quartos deram lugar a três suítes, enquanto a antiga sala de TV foi transformada no quarto da filha, Nara. Outro dormitório virou closet.

Terraço no segundo andar

Um dos espaços mais especiais da residência fica no segundo pavimento. O terraço recebeu paisagismo e mobiliário para criar uma área de descanso suspensa sobre a cidade.

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O piso utiliza blocos de quartzito avermelhado, enquanto plantas, poltronas e mesas completam o ambiente. Há ainda um carrinho-bar na área externa, reforçando a proposta de transformar o espaço em uma extensão da área social.

No mesmo andar fica o escritório de Manu, separado do restante da casa. O ambiente reúne estante, obras de arte, livros e objetos de design e funciona como espaço dedicado ao trabalho criativo da artista.

A decoração, portanto, segue uma lógica menos convencional: materiais naturais, referências japonesas, elementos dos anos 1970, design brasileiro, peças vintage e objetos afetivos aparecem juntos em diferentes ambientes.

O resultado é uma residência sofisticada, mas com características de uma casa vivida, pensada para acompanhar a rotina de Manu, Jullio, a filha Nara e os cães do casal.

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