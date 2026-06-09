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Como é o apartamento de Roberto Justus com decoração clean e vista para o mar a venda por R$ 6 milhões

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, colocou imóvel a venda em uma das áreas mais disputadas de Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:00

Apartamento luxoso custa R$ 6,5 milhões
Apartamento luxoso custa R$ 6,5 milhões Crédito: Reprodução | Instagram

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert colocou uma apartamento de alto padrão na cidade de Itapema, em Santa Catarina, à venda por R$ 6,5 milhões.

Localizado no litoral catarinense, o apartamento tem 188 m² de área privativa, quatro suítes e vista privilegiada para o mar, em dos endereços mais disputados da região. A região vem atraindo cada vez mais compradores de alto padrão. Isso porque a chamada “Dubai brasileira” apresenta escassez de novos espaços para expansão imobiliária.

Com a demanda, o metro quadrado da região valorizou muito e passou a figurar entre os mais caros do Brasil, atraindo empresários, investidores e famílias que buscam maior qualidade de vida.

Apartamento colocado à venda

imóvel fica em região privilegiada de Santa Catarina por Reprodução
imóvel fica em região privilegiada de Santa Catarina por Reprodução
imóvel fica em região privilegiada de Santa Catarina por Reprodução
imóvel fica em região privilegiada de Santa Catarina por Reprodução
imóvel fica em região privilegiada de Santa Catarina por Reprodução
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imóvel fica em região privilegiada de Santa Catarina por Reprodução

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Em sua maioria, os ambientes do imóvel são, em sua maioria, integrados, seguindo uma proposta contemporânea.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, Ana Paula Siebert adquiriu o imóvel como parte de sua estratégia patrimonial.

Tags:

Roberto Justus ana Paula Siebert Apartamento

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