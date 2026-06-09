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Como é o apartamento de Roberto Justus com decoração clean e vista para o mar a venda por R$ 6 milhões

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, colocou imóvel a venda em uma das áreas mais disputadas de Santa Catarina

Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:00

Apartamento luxoso custa R$ 6,5 milhões Crédito: Reprodução | Instagram

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert colocou uma apartamento de alto padrão na cidade de Itapema, em Santa Catarina, à venda por R$ 6,5 milhões.

Localizado no litoral catarinense, o apartamento tem 188 m² de área privativa, quatro suítes e vista privilegiada para o mar, em dos endereços mais disputados da região. A região vem atraindo cada vez mais compradores de alto padrão. Isso porque a chamada “Dubai brasileira” apresenta escassez de novos espaços para expansão imobiliária.

Com a demanda, o metro quadrado da região valorizou muito e passou a figurar entre os mais caros do Brasil, atraindo empresários, investidores e famílias que buscam maior qualidade de vida.

Apartamento colocado à venda 1 de 6

Em sua maioria, os ambientes do imóvel são, em sua maioria, integrados, seguindo uma proposta contemporânea.