Como é o apartamento de Roberto Justus com decoração clean e vista para o mar a venda por R$ 6 milhões

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Felipe Sena
Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:00
A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert colocou uma apartamento de alto padrão na cidade de Itapema, em Santa Catarina, à venda por R$ 6,5 milhões.
Localizado no litoral catarinense, o apartamento tem 188 m² de área privativa, quatro suítes e vista privilegiada para o mar, em dos endereços mais disputados da região. A região vem atraindo cada vez mais compradores de alto padrão. Isso porque a chamada “Dubai brasileira” apresenta escassez de novos espaços para expansão imobiliária.
Com a demanda, o metro quadrado da região valorizou muito e passou a figurar entre os mais caros do Brasil, atraindo empresários, investidores e famílias que buscam maior qualidade de vida.
Apartamento colocado à venda
Em sua maioria, os ambientes do imóvel são, em sua maioria, integrados, seguindo uma proposta contemporânea.
Segundo a jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, Ana Paula Siebert adquiriu o imóvel como parte de sua estratégia patrimonial.