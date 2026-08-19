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Como é o casarão onde viveram Glória Menezes e Tarcísio Meira, com seis suítes, vista para o Cristo e cenário de novela

Localizado no bairro do Jardim Botânico, no Rio, mansão serviu de locação para a novela 'Páginas da Vida'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:30

Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Bossa Nova Sothebys

O histórico casarão onde os veteranos Glória Menezes e Tarcísio Meira viveram por anos voltou a despertar a curiosidade do público. Localizada no Jardim Botânico, uma das regiões mais nobres da zona sul do Rio de Janeiro, a propriedade cinematográfica foi negociada por R$ 55 milhões pouco mais de um ano após o falecimento do ator, em agosto de 2021.

Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira

Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys
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Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro por Reprodução/Bossa Nova Sothebys

Com cerca de 850 metros quadrados de área construída, o imóvel também fez história na teledramaturgia da TV Globo. A imponente fachada e a área externa da residência serviram como locação principal para as cenas da mansão de Tide (Tarcísio Meira) na novela 'Páginas da Vida' (2006), de Manoel Carlos, enquanto as gravações dos cômodos internos aconteciam nos estúdios da emissora.

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A estrutura do imóvel reúne detalhes de alto padrão, incluindo um living espaçoso, sala de jantar com pé-direito alto, lustres originais do século XVIII e uma biblioteca particular. Ao todo, a casa dispõe de seis suítes, cozinha profissional de grande porte, piscina com vista panorâmica para o Cristo Redentor e área verde com jardins integrados. Na época da venda, o custo do IPTU girava em torno de R$ 16 mil.

A negociação ocorreu após o casal deixar a residência durante o período da pandemia para se isolar em uma fazenda no interior. Com a perda do companheiro de mais de seis décadas, Glória retornou à capital fluminense para morar em um apartamento mais funcional, mantendo uma rotina próxima aos filhos e netos.

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Mansão dos Famosos Glória Menezes Glória Menezes E Tarcísio Meira Tarcísio Meira

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