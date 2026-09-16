HISTÓRICO

Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Mansão foi colocada à venda após proprietário enfrentar processo de falência e dívidas milionárias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:29

Oheka Castle, usado no clipe de Taylor Swift Crédito: Reprodução/Facebook/YouTube

O famoso Castelo Oheka, localizado em Long Island, Nova York, foi colocado à venda em leilão. Conhecido por servir de cenário para o clipe 'Blank Space', de Taylor Swift, e para a série 'Succession', da HBO, o imóvel histórico tem valor estimado em cerca de US$ 75 milhões, o que ultrapassa R$ 386 milhões na cotação atual.

Castelo famoso por clipe de Taylor Swift vai a leilão 1 de 25

A propriedade pertence ao incorporador imobiliário Gary Melius, de 82 anos, que comprou o espaço em ruínas no ano de 1984 e gastou décadas na restauração completa. Além de produções de Hollywood, o castelo centenário também foi local para casamentos de celebridades, incluindo astros da música e jornalistas norte-americanas.

O imóvel acabou indo parar no centro de uma longa batalha jurídica e de um processo de falência. Para tentar salvar o patrimônio de uma execução hipotecária que se arrastava por mais de uma década, a empresa responsável pela gestão do castelo entrou com um pedido de recuperação judicial.

Segundo os registros do processo, o proprietário acumulou uma dívida de aproximadamente US$ 60 milhões com uma empresa de investimentos, além de outros valores devidos a credores diversos. Sem conseguir arcar com os custos pesados, Melius declarou publicamente que não viu outra saída a não ser aceitar a venda judicial.

Construído entre os anos de 1914 e 1919, o castelo conta com grandes salões de festa e restaurante próprio. A equipe jurídica do empresário espera que o leilão consiga superar o valor total das dívidas acumuladas.