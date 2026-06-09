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Como é o hotel escolhido pela Seleção Brasileira para a Copa de 2026, que troca ostentação por privacidade e acesso ultrarrigoroso

Diferentemente dos hotéis luxuosos normalmente associados a grandes eventos esportivos, o local escolhido não é um resort nem um empreendimento turístico tradicional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06:00

Hotel escolhido pela Seleção Brasileira
Hotel escolhido pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Enquanto os torcedores já fazem planos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira também definiu onde ficará hospedada durante a competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu o The Ridge Hotel como base oficial da delegação durante o torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Hotel escolhido pela Seleção Brasileira

Hotel escolhido pela Seleção Brasileira por Reprodução
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Hotel escolhido pela Seleção Brasileira por Reprodução

A escolha foi anunciada após meses de análises realizadas pela entidade. Integrantes do Departamento de Seleções visitaram hotéis e centros de treinamento em diversas regiões dos Estados Unidos antes de bater o martelo. Entre as cidades avaliadas estavam Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles e localidades de Nova York e Nova Jersey.

Segundo a CBF, fatores como qualidade dos gramados, logística, segurança, conforto, privacidade e adaptação ao fuso horário foram decisivos para a definição da base brasileira.

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Diferentemente dos hotéis luxuosos normalmente associados a grandes eventos esportivos, o local escolhido não é um resort nem um empreendimento turístico tradicional. O The Ridge funciona como um hotel corporativo ligado à operação da Verizon, uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos. Por causa disso, o controle de acesso costuma ser mais rigoroso do que em hotéis convencionais.

Durante toda a Copa do Mundo, a propriedade ficará reservada exclusivamente para jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários da seleção brasileira. Hóspedes comuns não poderão realizar reservas enquanto a delegação estiver instalada no local.

O hotel está localizado em Basking Ridge, uma comunidade residencial de alto padrão situada a cerca de 50 quilômetros de Nova York. A região é conhecida pelas áreas arborizadas, grandes propriedades e ambiente mais tranquilo, distante do ritmo acelerado de Manhattan.

A localização também foi considerada estratégica pela comissão técnica. O hotel fica a aproximadamente 15 minutos do centro de treinamento utilizado pela seleção e a cerca de 30 minutos do MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil diante do Marrocos, marcada para 13 de junho.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Com 171 quartos, o The Ridge passou por uma ampla renovação em 2018 conduzida pela empresa internacional de arquitetura e design Gensler. A reforma modernizou áreas como lobby, lounge, biblioteca, academia e espaços destinados a eventos corporativos.

O projeto de interiores buscou inspiração na paisagem natural da região. Madeira de carvalho aparece em diversos ambientes, acompanhada por elementos em bronze envelhecido, latão polido e tapetes artesanais. O resultado é uma estética contemporânea e discreta, voltada mais para conforto e funcionalidade do que para ostentação.

Os quartos seguem uma linha minimalista, com mobiliário moderno, espaços de trabalho, internet de alta velocidade e áreas projetadas para receber executivos e visitantes corporativos. Embora a CBF não tenha divulgado em quais categorias os jogadores ficarão hospedados, as acomodações foram consideradas adequadas para a rotina de uma delegação de alto rendimento.

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Outro diferencial do empreendimento é a quantidade de espaços internos voltados para reuniões. São 29 salas que poderão ser utilizadas para análises táticas, encontros da comissão técnica, palestras e atividades relacionadas ao planejamento da equipe durante a competição.

Os treinamentos serão realizados no Columbia Park Training Facility, centro de treinamento utilizado pelo New York Red Bulls. A estrutura conta com campos oficiais, academia, vestiários modernos e áreas administrativas preparadas para receber equipes profissionais.

Curiosamente, a região também receberá outra seleção participante do Mundial. O Marrocos ficará baseado em Basking Ridge e utilizará as instalações da The Pingry School, instituição que possui um campus de aproximadamente 77 hectares e um moderno complexo esportivo.

Embora os valores para o período da Copa não tenham sido divulgados, as tarifas do hotel costumam variar conforme a época do ano e a demanda. Como acontece em praticamente todas as cidades-sede de grandes eventos esportivos, a expectativa é de aumento significativo nos preços durante o Mundial.

Ao optar por um hotel corporativo reservado integralmente para a delegação, a CBF segue uma tendência cada vez mais comum entre as principais seleções do mundo: criar um ambiente isolado, controlado e com o mínimo de interferências externas possível. A estratégia busca garantir mais tranquilidade aos atletas durante um torneio em que cada detalhe pode fazer diferença dentro de campo.

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