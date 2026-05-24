CASA DOS FAMOSOS

Como é o rancho milionário de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com lago, quartos temáticos e 280 mil m² de natureza

Casal abriu as portas da propriedade de 280 mil m² na Serra Fluminense e revelou detalhes da decoração, sustentabilidade e conexão com a natureza

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06:00

Sítio de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank impressiona com natureza, lago e quartos temáticos Crédito: André Klotz

Escondido em meio à natureza da Serra Fluminense, o “Rancho da Montanha”, propriedade de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, virou um dos imóveis mais comentados entre as casas de famosos nos últimos anos. Cercado por mata nativa, lago, áreas verdes e construções integradas à paisagem, o espaço impressiona pelos detalhes pensados para unir conforto, sustentabilidade e conexão com a natureza.

Com cerca de 280 mil metros quadrados, o rancho funciona como um verdadeiro refúgio da família longe da correria da televisão e da rotina intensa de gravações. O local ganhou ainda mais repercussão após o casal abrir as portas da propriedade e mostrar detalhes da decoração, da arquitetura e dos ambientes criados especialmente para os filhos Titi, Bless e Zyan.

Um dos pontos que mais chamou atenção no projeto foi a escolha de dar nomes de pássaros aos quartos da casa. A suíte principal, por exemplo, recebeu o nome de “Bem-te-vi”, escolhido por Giovanna Ewbank por representar tranquilidade e sensação de paz.

A arquitetura da propriedade aposta em integração total com a paisagem natural. Grandes paredes de vidro, iluminação natural abundante, madeira reaproveitada e ambientes abertos ajudam a criar a sensação de continuidade entre área interna e externa.

Rancho da Montanha 1 de 53

Outro detalhe que virou destaque é a proposta sustentável do rancho. Segundo Bruno Gagliasso e Giovanna, a propriedade produz mais energia do que consome. Parte da madeira utilizada na construção veio do reaproveitamento de antigas cruzetas de postes de luz e telefone, reforçando a proposta ecológica do projeto.

A decoração também chama atenção pela mistura entre sofisticação e elementos afetivos. Obras de artistas contemporâneos convivem com artesanato brasileiro, móveis em madeira natural e peças ligadas à natureza. Logo na entrada da residência, uma espécie de galeria reúne fotografias, quadros e itens escolhidos pessoalmente pelo ator.

Entre os espaços mais simbólicos do rancho está uma oliveira apelidada de “Olívia”, presente dado por Bruno para Giovanna durante a construção da propriedade. A árvore acabou se tornando um dos lugares preferidos da família e ocupa posição de destaque na área externa.

Além do lago, do balanço gigante e das áreas de convivência espalhadas pela propriedade, o rancho foi pensado para proporcionar uma rotina mais desacelerada e conectada ao ambiente natural.

Longe das novelas desde O Sétimo Guardião, exibida em 2018, Bruno Gagliasso segue focado em produções para cinema e streaming. Giovanna Ewbank, por sua vez, mantém projetos digitais e conteúdos para internet, dividindo parte da rotina familiar nas redes sociais.