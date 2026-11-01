ALIMENTAÇÃO

Como escolher frango com segurança: validade, cor da carne e excesso de gelo são sinais que merecem atenção no supermercado

Crostas de gelo, embalagem danificada e mudanças na cor podem revelar problemas na conservação do frango. Saiba o que observar



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:56

O excesso de gelo ao redor do frango congelado pode indicar oscilações de temperatura durante o armazenamento Crédito: Foto: Julia Filirovska- Pexels

Escolher frango no supermercado exige mais atenção do que apenas comparar preços ou procurar uma bandeja com boa aparência. Alguns detalhes da embalagem e do próprio alimento ajudam a identificar possíveis falhas de conservação e fazem diferença na qualidade da carne que chega à sua mesa.

Antes de colocar o produto no carrinho, vale conferir a validade, observar a coloração e verificar se há sinais de descongelamento e congelamento novamente. Esses cuidados ajudam a reduzir os riscos durante o armazenamento e contribuem para preservar a textura e a suculência do frango.

Frangos 1 de 4

Como escolher frango no supermercado com mais segurança

O primeiro passo é observar as condições da embalagem. Ela deve estar limpa, íntegra e sem rasgos, furos ou vazamentos que possam comprometer a proteção do alimento.

No caso do frango congelado, também é importante verificar se há excesso de gelo acumulado ao redor da carne ou dentro da embalagem. A presença de grandes blocos de gelo pode indicar oscilações de temperatura durante o transporte, a exposição no mercado ou o armazenamento.

A integridade da embalagem e o aspecto do produto estão entre os pontos que merecem atenção na hora da compra. O consumidor também deve conferir se o frango está armazenado no equipamento de refrigeração adequado. Produtos congelados precisam permanecer congelados, enquanto os refrigerados devem estar sob refrigeração constante.

O que observar na embalagem do frango congelado?

A formação de cristais de gelo pode acontecer naturalmente durante o congelamento. Por isso, encontrar pequenas quantidades de gelo não significa, necessariamente, que o alimento foi armazenado de maneira incorreta.

O sinal que merece mais atenção é a presença de grandes blocos rígidos de gelo ou de uma camada excessiva ao redor das peças, principalmente quando acompanhada de outros indícios de descongelamento.

Esse cenário pode estar relacionado a mudanças de temperatura. Uma situação comum ocorre quando um cliente retira uma bandeja do freezer, desiste da compra e a deixa em uma prateleira sem refrigeração adequada.

Antes de comprar frango, confira a validade, a integridade da embalagem e os sinais que podem indicar alterações na conservação Crédito: Foto: Julia Filirovska- Pexels

Se o produto começa a descongelar e depois retorna ao freezer, podem ocorrer alterações na formação do gelo e na qualidade da carne. No entanto, não é possível confirmar apenas pela aparência que houve recongelamento ou que o frango está impróprio para consumo.

Como saber se o frango está com boa aparência?

A aparência é outro critério importante para avaliar o produto, especialmente quando se trata de frango fresco ou refrigerado.

De maneira geral, a carne de frango crua apresenta coloração rosada, que pode variar conforme o corte, a embalagem e as características naturais do alimento.

Observe os seguintes aspectos antes de escolher:

Cor: prefira peças com coloração característica, sem manchas esverdeadas ou acinzentadas suspeitas.

Embalagem: verifique se está limpa, fechada e sem vazamentos.

Textura: a carne não deve apresentar sinais evidentes de deterioração, como viscosidade anormal.

Odor: quando perceptível, não deve apresentar cheiro forte, azedo ou desagradável.

Conservação: confira se o produto está na temperatura adequada para sua categoria.

Esses sinais ajudam na avaliação, mas não garantem, isoladamente, que o alimento esteja seguro. Bactérias que causam doenças podem estar presentes mesmo quando o frango parece normal.

Prazo de validade e lote também merecem atenção

Outro erro comum é escolher o frango sem conferir a data de validade. Antes de comprar, verifique o prazo indicado pelo fabricante e dê preferência aos produtos que poderão ser consumidos dentro desse período.

O número do lote também é importante, pois permite identificar a origem de determinado conjunto de produtos caso exista algum problema ou seja necessário realizar um recolhimento.

Além disso, observe as instruções de conservação impressas na embalagem. Elas informam as condições necessárias para manter o alimento refrigerado ou congelado e podem indicar o tempo recomendado para consumo depois de aberto.