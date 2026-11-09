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Como está Belutti? Esposa revela que cantor teve 'vértebras quebradas' após acidente de carro

Thais Pacholek contou que sertanejo já recebeu alta e está em casa; amigo que o acompanhava segue no hospital realizando exames

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:34

Esposa de Belutti atualiza estado de saúde do cantor após acidente Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/Globoplay

Thais Pacholek usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido, o cantor Belutti, após o acidente de carro sofrido por ele no último fim de semana, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a atriz, o sertanejo já recebeu alta hospitalar e está em casa, mas sofreu fraturas e precisará de cuidados durante a recuperação.

"Dando uma passada aqui rapidinho para responder algumas perguntas. Só para tranquilizar que está tudo bem. Marido está em casa e eu não estava no acidente. Eu estava com meu filho em um torneio e ele estava com um amigo, voltando da Fórmula 1", explicou.

Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP 1 de 11

Thais contou que o acidente foi provocado pelas condições da pista e afirmou que nenhum outro veículo esteve envolvido na colisão. "Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem", disse.

O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, em Barueri. Belutti dirigia uma Porsche branca quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma mureta. Após a colisão, ele foi socorrido e levado ao Hospital Albert Einstein, no município.

A esposa do cantor também informou que o amigo que estava com ele ainda passava por exames médicos. "O marido está em casa e o amigo ainda está no hospital fazendo os exames. Obrigada pelas mensagens e pela preocupação", afirmou.

Ao final do relato, Thais revelou que Belutti sofreu fraturas nas vértebras e reforçou que o marido precisará de atenção durante o período de recuperação.