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Como está Belutti? Esposa revela que cantor teve 'vértebras quebradas' após acidente de carro

Thais Pacholek contou que sertanejo já recebeu alta e está em casa; amigo que o acompanhava segue no hospital realizando exames

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:34

Esposa de Belutti atualiza estado de saúde do cantor após acidente
Esposa de Belutti atualiza estado de saúde do cantor após acidente Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/Globoplay

Thais Pacholek usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido, o cantor Belutti, após o acidente de carro sofrido por ele no último fim de semana, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a atriz, o sertanejo já recebeu alta hospitalar e está em casa, mas sofreu fraturas e precisará de cuidados durante a recuperação.

"Dando uma passada aqui rapidinho para responder algumas perguntas. Só para tranquilizar que está tudo bem. Marido está em casa e eu não estava no acidente. Eu estava com meu filho em um torneio e ele estava com um amigo, voltando da Fórmula 1", explicou.

Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP

Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Globoplay
Nota sobre o estado de saúde do cantor sertanejo Belutti após bater Porsche em SP por Reprodução/Instagram
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Globoplay
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Aldieres Baptista/TV Globo
Marcos e Belutti por Reprodução/Redes Sociais
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Globoplay
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Globoplay
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Aldieres Baptista/TV Globo
Thaís Pacholek e o marido, o cantor Belutti por Reprodução/Instagram
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Globoplay
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Aldieres Baptista/TV Globo
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Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP por Reprodução/Globoplay

Thais contou que o acidente foi provocado pelas condições da pista e afirmou que nenhum outro veículo esteve envolvido na colisão. "Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem", disse.

O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, em Barueri. Belutti dirigia uma Porsche branca quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma mureta. Após a colisão, ele foi socorrido e levado ao Hospital Albert Einstein, no município.

A esposa do cantor também informou que o amigo que estava com ele ainda passava por exames médicos. "O marido está em casa e o amigo ainda está no hospital fazendo os exames. Obrigada pelas mensagens e pela preocupação", afirmou.

Ao final do relato, Thais revelou que Belutti sofreu fraturas nas vértebras e reforçou que o marido precisará de atenção durante o período de recuperação.

"Agora é se cuidar, porque ele teve algumas vértebras quebradas. Agora requer cuidado", completou.

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