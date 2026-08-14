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Como está Geovanna Tominaga hoje? Fora da TV, ex-apresentadora da TV Globinho mudou de profissão

Com o retorno do programa infantil no Criança Esperança, jornalista celebra fase nostálgica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:13

Ex-apresentadora da 'TV Globinho', Geovanna Tominaga Crédito: Reprodução/Instagram

A confirmação de uma edição comemorativa da TV Globinho mexeu com a memória afetiva do público e trouxe de volta à tona nomes marcantes da atração. Entre eles está Geovanna Tominaga, que comandou as manhãs da emissora e hoje segue um caminho profissional bem diferente da época em que dividia a tela com desenhos animados.

Ex-apresentadora da 'TV Globinho', Geovanna Tominaga 1 de 7

Com o anúncio feito pela TV Globo, que prepara um especial do infantil para outubro em prol da campanha Criança Esperança, a comunicadora interagiu com os seguidores nas redes sociais para celebrar o momento nostálgico e perguntar quais animações a web gostaria de rever.

Longe da rotina diária da televisão aberta, onde também passou pelo time do extinto Vídeo Show e iniciou a trajetória artística como assistente de palco de Angélica, Geovanna direcionou a carreira para os estudos e a produção de conteúdo sobre maternidade e educação.

TV Globinho – anos 2000-2015 1 de 15

Hoje, a jornalista soma novas especializações ao currículo, além de pós-graduação em Comunicação e Marketing Digital, ela estuda Psicopedagogia. No universo literário, assina títulos voltados ao público infantil, como 'Terra do Contrário' e 'Flint' o Pássaro Que Tinha Muitas Coisas'. Fora os livros, a comunicadora também comanda o podcast 'Conversas Maternas', escreve artigos para veículos especializados em parentalidade e lidera encontros e palestras focados no desenvolvimento de crianças.