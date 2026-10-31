VEJA ANTES E DEPOIS

Como está Michael Blair, de ‘Quilos Mortais’, que pesava 276kg e tinha agorafobia

Participante de programa para emagrecimento perdeu mais de 60 quilos

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 14:53

Michael Blair Crédito: Record/Redes Sociais

A reprise da história de Michael Blair, participante do programa “Quilos Mortais”, repercutiu e gerou curiosidade como está o paciente de Dr. Now, que perdeu 276kg.

Michael dependia da esposa, Kimberly, para todas as atividades cotidianas, e teve sua trajetória em um dos episódio de “Quilos Mortais”, que vai ao ar às sextas-feiras, às 23h15, na Record.

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O participante que conseguiu progredir e retomar a qualidade, ainda sofria de agorafobia, transtorno de ansiedade caracterizado por um medo intenso de estar em situações ou locais de onde seja difícil escapar ou onde o socorro possa não estar disponível em caso de uma crise de pânico.

Ao longo do programa, Michael conseguiu eliminar mais de 60 quilos, chegando a pesar menos de 216kg. Com o resultado, ele avançou para a etapa de exames necessários para avaliar a possibilidade de realizar o procedimento cirúrgico.

Além da transformação física, Michael apresentou avanços emocionais. Ele conseguiu enfrentar parte do medo de estar em público e voltar a praticar artes marciais, atividade que tinha abandonado por causa das limitações provocadas pelo peso.

Alguns anos depois de participar do programa, Michael perdeu quantidade considerável de peso, embora não tenha revelado os quilos exatos. Michael costuma aparecer nas redes sociais ao lado da esposa, que publica momentos do cotidiano da família.

Casado e pai de dois filhos, durante o programa Michael viu a compulsão alimentar se agravar ao longo dos últimos 20 anos. Ele também foi vítima de abusos durante a infancia, e encontrou na comida uma forma de lidar com os traumas do passado, enquanto o ganho de peso se tornou uma espécie de proteção contra o mundo exterior.

Ele passou a se isolar com o passar dos anos, evitando espaços públicos e desenvolvendo um medo intenso de sair de casa e estar entre outras pessoas, comportamento associado à agorafobia.

Determinado em transformar sua realidade, Michael procurou ajuda médica e recebeu a missão de perder mais de 40 quilos nos primeiros meses de acompanhamento com o Dr. Now. A redução de peso era fundamental para que pudesse avançar no tratamento e se aproximar da tão desejada cirurgia bariátrica.