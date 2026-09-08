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Como eu seria nos anos 1980? Aprenda a fazer a trend que viralizou nas redes sociais

Fotos com cabelos volumosos, roupas da época e estética de filme analógico conquistaram famosos e anônimos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:26

Trend dos anos 80
Trend dos anos 80 Crédito: Reprodução

Uma nova trend feita com inteligência artificial está tomando conta das redes sociais ao transformar fotos atuais em retratos que parecem ter sido registrados nos anos 1980. A brincadeira mostra como cada pessoa seria se tivesse vivido naquela década, com direito a penteados volumosos, roupas características e a estética das fotografias analógicas.

Famosos como Virginia Fonseca, Claudia Ohana, Sabrina Sato, Pedro Scooby e Fernanda Paes Leme já aderiram à tendência e compartilharam suas versões nas redes sociais.

O efeito pode ser criado em ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar imagens, como ChatGPT e Gemini. Para fazer, o usuário precisa enviar uma foto própria e pedir que a IA preserve seus traços enquanto recria o visual típico dos anos 1980.

Os principais mitos sobre imunidade que circulam nas redes sociais

Mito 1: Shot de limão, gengibre e própolis fortalece a imunidade. Não existe evidência científica de que essas combinações sejam capazes de prevenir infecções ou "blindar" o organismo por Shuttestock
Mito 2: Quanto mais vitamina C eu tomar, mais protegido estarei. por Imagem: New Africa | Shutterstock
O excesso de vitamina C não aumenta a imunidade em pessoas saudáveis e, em alguns casos, pode até provocar efeitos adversos por Reprodução | Internet
Mito 3: Se eu tomar suplementos diariamente, dificilmente ficarei doente. Suplementos não substituem alimentação equilibrada, sono adequado, atividade física e vacinação. Eles só devem ser utilizados quando há indicação médica por Shutterstock
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Após casos de sarampo, Ministério da Saúde recomenda vacinar bebês por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Vacinação em Salvador por Otávio Santos/Secom PMS
Frutas com vitamina C por Reprodução | Internet
Frutas com vitamina C por Reprodução | Internet
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Mito 1: Shot de limão, gengibre e própolis fortalece a imunidade. Não existe evidência científica de que essas combinações sejam capazes de prevenir infecções ou "blindar" o organismo por Shuttestock

Como fazer a trend dos anos 1980

Primeiro, escolha uma foto em que seu rosto esteja bem visível. Depois, envie a imagem para a ferramenta de inteligência artificial (por exemplo, o site chatpgpt.com.br) e use um comando detalhando o resultado desejado.

Um exemplo de prompt (ou seja,  afrase que você vai enviar junto com a foto escolhida) é:

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“Com base na minha foto, crie um retrato ultrarrealista de mim nos anos 80. Preserve fielmente meus traços e minha identidade. Adicione penteado volumoso, roupas autênticas da década e estética de fotografia analógica em filme 35 mm, com granulação natural, cores levemente desbotadas e iluminação típica dos anos 80. Evite caricatura ou aparência de cosplay; faça parecer uma fotografia real tirada naquela época.”

Quanto mais clara e bem iluminada estiver a imagem original, mais referências a ferramenta terá para preservar a aparência da pessoa. Também é possível adaptar o comando para escolher cabelo, roupa, cenário ou até uma estética específica da década.

Depois que a imagem for criada, basta salvar o resultado e compartilhar nas redes sociais.

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