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Como evitar o Alzheimer: o hábito comum que pode ajudar a proteger o cérebro, e muita gente ignora

Especialista explica como atividade física, alimentação, controle da pressão e estímulo cognitivo entram na estratégia para reduzir fatores de risco

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 03:03

Mudanças no estilo de vida podem melhorar a saúde individual, mas não garantem anos extras de saúde cerebral nem evitam a doença sozinhas
Mudanças no estilo de vida podem melhorar a saúde individual, mas não garantem anos extras de saúde cerebral nem evitam a doença sozinhas Crédito: Pexels

E se algumas mudanças simples na rotina pudessem ajudar a manter o cérebro saudável por mais tempo? 

Para María Carrillo, diretora científica e responsável por assuntos médicos da Alzheimer´s Association, há sinais de que cuidar de diferentes áreas da saúde pode fazer diferença na cognição. Mas ela também faz um alerta que ainda não é possível dizer que essas mudanças, sozinhas, evitam ou atrasam a demência. 

Alzheimer é um mistério desvendado aos poucos

[Edicase]Hábitos simples podem contribuir para prevenir o Alzheimer (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
[Edicase]Exercícios de memória e atenção contribuem para preservar a autonomia e a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
[Edicase]A dieta mediterrânea pode contribuir para a prevenção de doenças como o Alzheimer (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Teste de sangue pode identificar sinais de Alzheimer por Imagem gerada por IA
Exercícios podem ajudar cérebro por Shutterstock
Alzheimer atinge cérebro por Shutterstock
Idosa faz caminhada por Shutterstock
Idosa recebe cuidados por Shutterstock
[Edicase]É recomendado praticar de 50 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada para ajudar a prevenir o Alzheimer (Imagem: Lordn | Shutterstock) por Imagem: Lordn | Shutterstock
[Edicase]A atividade física é uma aliada contra os sintomas associados ao Alzheimer (Imagem: Vladimir Sukhachev | Shutterstock) por Imagem: Vladimir Sukhachev | Shutterstock
Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer por Shutterstock
Alzheimer por Shutterstock
Alzheimer por Shutterstock
[Edicase]O consumo regular de tâmaras ajuda a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson (Imagem: MalikNalik | Shutterstock) por Imagem: MalikNalik | Shutterstock
[Edicase]A castanha-do-Pará protege o cérebro e ajuda a prevenir doenças como Alzheimer (Imagem: Blueastro | Shutterstock) por
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[Edicase]Hábitos simples podem contribuir para prevenir o Alzheimer (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

O que entra nessa mudança de rotina? 

A estratégia estudada reúne hábitos que muita gente já conhece: alimentação saudável, atividade física, controle de fatores de risco cardiovasculares, estímulo cognitivo e socialização. 

Esses pontos fazem parte do programa LatAm-FINGERS. Em adultos mais velhos com maior risco de demência, os participantes tiveram melhora na cognição e conseguiram manter esse desempenho  durante dois anos. Segundo a especialista, ainda é preciso acompanhar os resultados por mais tempo para entender o efeito a longo prazo.

Não é uma mudança de um dia para o outro

Um dos desafios está justamente em manter os novos hábitos. Carrillo destaca que a intervenção social ajudou na adesão dos participantes. O acompanhamento também continua sendo estudado para descobrir se manter essas mudanças por mais tempo contribui para preservar os benefícios.

E existe outro ponto importante: não adianta falar em uma rotina perfeita se ela for impossível de seguir.

A especialista defende mudanças menores e adaptadas à realidade de cada família e cultura. Para ela, tornar essas escolhas mais acessíveis pode facilitar a adesão.

Coração e cérebro estão ligados

A preocupação não está apenas na memória.

Carrillo explica que fatores como açúcar no sangue, pressão arterial, colesterol e peso também entram nessa conversa porque estão relacionados aos riscos para a saúde cardiovascular.

Ela também diferencia o Alzheimer da demência vascular.

Enquanto o Alzheimer está associado ao acúmulo anormal das proteínas beta-amiloide e tau, a demência vascular está relacionada a doenças vasculares, como hipertensão, colesterol elevado e diabetes.

Alimentação também aparece na estratégia

Entre as mudanças estão escolhas alimentares associadas às chamadas dietas MIND, que combinam características da alimentação mediterrânea com outros cuidados voltados à saúde cerebral.

A especialista cita, por exemplo, o consumo de abacate e a substituição do arroz por quinoa como algumas possibilidades. Ela também ressalta que existem diferentes alimentos e guias dentro desse modelo alimentar.

E quanto aos medicamentos?

Carrillo destaca que algumas opções farmacológicas são voltadas principalmente para pessoas em fases iniciais da doença e que o acesso ainda é desigual.

Ao mesmo tempo, ela cita o avanço dos exames de sangue, que podem tornar o diagnóstico mais acessível e rápido à medida que a tecnologia evolui.

A pesquisa também continua investigando se combinar mudanças no estilo de vida com medicamentos pode reduzir ainda mais o risco de deterioração cognitiva em pessoas mais velhas consideradas de maior risco.

Tags:

Alzheimer Saúde

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