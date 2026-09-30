Como evitar o Alzheimer: o hábito comum que pode ajudar a proteger o cérebro, e muita gente ignora

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 03:03
E se algumas mudanças simples na rotina pudessem ajudar a manter o cérebro saudável por mais tempo?
Para María Carrillo, diretora científica e responsável por assuntos médicos da Alzheimer´s Association, há sinais de que cuidar de diferentes áreas da saúde pode fazer diferença na cognição. Mas ela também faz um alerta que ainda não é possível dizer que essas mudanças, sozinhas, evitam ou atrasam a demência.
Alzheimer é um mistério desvendado aos poucos
A estratégia estudada reúne hábitos que muita gente já conhece: alimentação saudável, atividade física, controle de fatores de risco cardiovasculares, estímulo cognitivo e socialização.
Esses pontos fazem parte do programa LatAm-FINGERS. Em adultos mais velhos com maior risco de demência, os participantes tiveram melhora na cognição e conseguiram manter esse desempenho durante dois anos. Segundo a especialista, ainda é preciso acompanhar os resultados por mais tempo para entender o efeito a longo prazo.
Um dos desafios está justamente em manter os novos hábitos. Carrillo destaca que a intervenção social ajudou na adesão dos participantes. O acompanhamento também continua sendo estudado para descobrir se manter essas mudanças por mais tempo contribui para preservar os benefícios.
E existe outro ponto importante: não adianta falar em uma rotina perfeita se ela for impossível de seguir.
A especialista defende mudanças menores e adaptadas à realidade de cada família e cultura. Para ela, tornar essas escolhas mais acessíveis pode facilitar a adesão.
A preocupação não está apenas na memória.
Carrillo explica que fatores como açúcar no sangue, pressão arterial, colesterol e peso também entram nessa conversa porque estão relacionados aos riscos para a saúde cardiovascular.
Ela também diferencia o Alzheimer da demência vascular.
Enquanto o Alzheimer está associado ao acúmulo anormal das proteínas beta-amiloide e tau, a demência vascular está relacionada a doenças vasculares, como hipertensão, colesterol elevado e diabetes.
Entre as mudanças estão escolhas alimentares associadas às chamadas dietas MIND, que combinam características da alimentação mediterrânea com outros cuidados voltados à saúde cerebral.
A especialista cita, por exemplo, o consumo de abacate e a substituição do arroz por quinoa como algumas possibilidades. Ela também ressalta que existem diferentes alimentos e guias dentro desse modelo alimentar.
Carrillo destaca que algumas opções farmacológicas são voltadas principalmente para pessoas em fases iniciais da doença e que o acesso ainda é desigual.
Ao mesmo tempo, ela cita o avanço dos exames de sangue, que podem tornar o diagnóstico mais acessível e rápido à medida que a tecnologia evolui.
A pesquisa também continua investigando se combinar mudanças no estilo de vida com medicamentos pode reduzir ainda mais o risco de deterioração cognitiva em pessoas mais velhas consideradas de maior risco.