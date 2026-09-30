SAÚDE

Como evitar o Alzheimer: o hábito comum que pode ajudar a proteger o cérebro, e muita gente ignora

Especialista explica como atividade física, alimentação, controle da pressão e estímulo cognitivo entram na estratégia para reduzir fatores de risco



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 03:03

Mudanças no estilo de vida podem melhorar a saúde individual, mas não garantem anos extras de saúde cerebral nem evitam a doença sozinhas Crédito: Pexels

E se algumas mudanças simples na rotina pudessem ajudar a manter o cérebro saudável por mais tempo?

Para María Carrillo, diretora científica e responsável por assuntos médicos da Alzheimer´s Association, há sinais de que cuidar de diferentes áreas da saúde pode fazer diferença na cognição. Mas ela também faz um alerta que ainda não é possível dizer que essas mudanças, sozinhas, evitam ou atrasam a demência.

Alzheimer é um mistério desvendado aos poucos 1 de 15

O que entra nessa mudança de rotina?

A estratégia estudada reúne hábitos que muita gente já conhece: alimentação saudável, atividade física, controle de fatores de risco cardiovasculares, estímulo cognitivo e socialização.

Esses pontos fazem parte do programa LatAm-FINGERS. Em adultos mais velhos com maior risco de demência, os participantes tiveram melhora na cognição e conseguiram manter esse desempenho durante dois anos. Segundo a especialista, ainda é preciso acompanhar os resultados por mais tempo para entender o efeito a longo prazo.

Não é uma mudança de um dia para o outro

Um dos desafios está justamente em manter os novos hábitos. Carrillo destaca que a intervenção social ajudou na adesão dos participantes. O acompanhamento também continua sendo estudado para descobrir se manter essas mudanças por mais tempo contribui para preservar os benefícios.

E existe outro ponto importante: não adianta falar em uma rotina perfeita se ela for impossível de seguir.

A especialista defende mudanças menores e adaptadas à realidade de cada família e cultura. Para ela, tornar essas escolhas mais acessíveis pode facilitar a adesão.

Coração e cérebro estão ligados

A preocupação não está apenas na memória.

Carrillo explica que fatores como açúcar no sangue, pressão arterial, colesterol e peso também entram nessa conversa porque estão relacionados aos riscos para a saúde cardiovascular.

Ela também diferencia o Alzheimer da demência vascular.

Enquanto o Alzheimer está associado ao acúmulo anormal das proteínas beta-amiloide e tau, a demência vascular está relacionada a doenças vasculares, como hipertensão, colesterol elevado e diabetes.

Alimentação também aparece na estratégia

Entre as mudanças estão escolhas alimentares associadas às chamadas dietas MIND, que combinam características da alimentação mediterrânea com outros cuidados voltados à saúde cerebral.

A especialista cita, por exemplo, o consumo de abacate e a substituição do arroz por quinoa como algumas possibilidades. Ela também ressalta que existem diferentes alimentos e guias dentro desse modelo alimentar.

E quanto aos medicamentos?

Carrillo destaca que algumas opções farmacológicas são voltadas principalmente para pessoas em fases iniciais da doença e que o acesso ainda é desigual.

Ao mesmo tempo, ela cita o avanço dos exames de sangue, que podem tornar o diagnóstico mais acessível e rápido à medida que a tecnologia evolui.