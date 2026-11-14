Como fazer arroz branco e soltinho: passo a passo infalível sem erro para iniciantes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:00
Fazer o arroz branco ficar soltinho e macio é um desafio comum na cozinha, já que os grãos costumam empapar ou queimar no fundo da panela antes de secar. Na maioria das vezes, o problema acontece pelo excesso de água e pelo costume de mexer a comida durante o cozimento.
Para acertar o ponto sem erro, o segredo começa por não lavar o arroz tipo 1 e refogar bem os grãos no alho e óleo até ficarem brilhantes. Depois, basta adicionar a medida exata de água fervente, controlar a tampa da panela no fogo baixo e deixar o vapor terminar o preparo.
Aprenda a fazer um arroz soltinho
2 xícaras de arroz branco (tipo 1)
4 xícaras de água fervente
3 dentes de alho amassados ou picadinhos
1 colher de sopa de óleo vegetal ou banha de porco
1 colher de chá de sal
Coloque a água para ferver em uma chaleira ou leiteira separada.
Em uma panela média, aqueça o óleo ou a banha em fogo médio e adicione o alho picado. Deixe dourar de leve sem deixar queimar, para o arroz não escurecer.
Despeje o arroz (sem lavar) na panela e refogue mexendo sempre por 2 a 3 minutos, até que todos os grãos fiquem brilhantes e bem quentes.
Adicione as 4 xícaras de água fervente com cuidado e coloque o sal. Misture apenas uma vez para dissolver o tempero.
Mantenha o fogo médio e deixe a panela semiaberta (com a tampa de lado). Não mexa mais.
Assim que a água secar na superfície e formarem pequenos furinhos entre os grãos, abaixe o fogo para o mínimo e tampe a panela completamente.
Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo.
Desligue o fogo e mantenha a panela tampada, descansando no vapor, por mais 5 minutos.
Abra a panela e solte os grãos com um garfo, das bordas para o centro, antes de servir.