Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como fazer arroz branco e soltinho: passo a passo infalível sem erro para iniciantes

Fritar bem os grãos e a quantidade certa de água são alguns dos passos que evitam um arroz empapado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:00

Arroz soltinho
Arroz soltinho Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer o arroz branco ficar soltinho e macio é um desafio comum na cozinha, já que os grãos costumam empapar ou queimar no fundo da panela antes de secar. Na maioria das vezes, o problema acontece pelo excesso de água e pelo costume de mexer a comida durante o cozimento.

Para acertar o ponto sem erro, o segredo começa por não lavar o arroz tipo 1 e refogar bem os grãos no alho e óleo até ficarem brilhantes. Depois, basta adicionar a medida exata de água fervente, controlar a tampa da panela no fogo baixo e deixar o vapor terminar o preparo.

Aprenda a fazer um arroz soltinho

Coloque a água para ferver em uma chaleira ou leiteira separada. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em uma panela média, aqueça o óleo ou a banha em fogo médio e adicione o alho picado. Deixe dourar de leve sem deixar queimar, para o arroz não escurecer. por Imagem gerada por inteligência artificial
Despeje o arroz (sem lavar) na panela e refogue mexendo sempre por 2 a 3 minutos, até que todos os grãos fiquem brilhantes e bem quentes. por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione as 4 xícaras de água fervente com cuidado e coloque o sal. Misture apenas uma vez para dissolver o tempero. por Imagem gerada por inteligência artificial
Mantenha o fogo médio e deixe a panela semiaberta (com a tampa de lado). Não mexa mais. por Imagem gerada por inteligência artificial
Assim que a água secar na superfície e formarem pequenos furinhos entre os grãos, abaixe o fogo para o mínimo e tampe a panela completamente. por Imagem gerada por inteligência artificial
Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e mantenha a panela tampada, descansando no vapor, por mais 5 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Abra a panela e solte os grãos com um garfo, das bordas para o centro, antes de servir. por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 8
Coloque a água para ferver em uma chaleira ou leiteira separada. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes:

2 xícaras de arroz branco (tipo 1)

4 xícaras de água fervente

3 dentes de alho amassados ou picadinhos

1 colher de sopa de óleo vegetal ou banha de porco

1 colher de chá de sal

Leia mais

Imagem - Aprenda o segredo do café cremoso perfeito

Aprenda o segredo do café cremoso perfeito

Imagem - Aprenda a fazer churros caseiros crocantes por fora e macios por dentro

Aprenda a fazer churros caseiros crocantes por fora e macios por dentro

Imagem - Como fazer limonada suíça cremosa no liquidificador: bebida refrescante fica pronta em 2 minutos

Como fazer limonada suíça cremosa no liquidificador: bebida refrescante fica pronta em 2 minutos

  • Modo de fazer:

Coloque a água para ferver em uma chaleira ou leiteira separada.

Em uma panela média, aqueça o óleo ou a banha em fogo médio e adicione o alho picado. Deixe dourar de leve sem deixar queimar, para o arroz não escurecer.

Despeje o arroz (sem lavar) na panela e refogue mexendo sempre por 2 a 3 minutos, até que todos os grãos fiquem brilhantes e bem quentes.

Adicione as 4 xícaras de água fervente com cuidado e coloque o sal. Misture apenas uma vez para dissolver o tempero.

Mantenha o fogo médio e deixe a panela semiaberta (com a tampa de lado). Não mexa mais.

Assim que a água secar na superfície e formarem pequenos furinhos entre os grãos, abaixe o fogo para o mínimo e tampe a panela completamente.

Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo.

Desligue o fogo e mantenha a panela tampada, descansando no vapor, por mais 5 minutos.

Abra a panela e solte os grãos com um garfo, das bordas para o centro, antes de servir.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Imagem - Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Imagem - Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Amor, dinheiro e relações entram nos eixos: o que muda com o fim de Vênus retrógrado em Libra

Amor, dinheiro e relações entram nos eixos: o que muda com o fim de Vênus retrógrado em Libra
Imagem - Adeus refrigerante: essa bebida gelada mata a sede no calor e não precisa de açúcar nem de coar

Adeus refrigerante: essa bebida gelada mata a sede no calor e não precisa de açúcar nem de coar
Imagem - Marcelo Sangalo se apresenta como DJ em festa de aniversário badalada em Salvador

Marcelo Sangalo se apresenta como DJ em festa de aniversário badalada em Salvador