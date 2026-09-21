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Como fazer batata frita crocante igual à de restaurante

Com alguns truques simples, é possível preparar em casa uma batata sequinha por fora e macia por dentro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:00

Saiba como fazer batata sequinha
Saiba como fazer batata sequinha Crédito: Reprodução | Tudo Gostoso

A batata frita é um dos acompanhamentos mais populares e pode deixar qualquer refeição ainda mais especial. Apesar de parecer simples, conseguir aquele resultado crocante por fora e macio por dentro, como o servido em restaurantes, exige alguns cuidados durante o preparo.

O segredo não está apenas na fritura. Escolher batatas adequadas, retirar o excesso de amido e controlar a temperatura do óleo são etapas importantes para evitar que elas fiquem murchas ou encharcadas.

Batata frita

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Prato é um dos mais amados pelos brasileiros por Reprodução
Prato é um dos mais amados pelos brasileiros por Reprodução
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Ingredientes

4 batatas grandes

Óleo suficiente para fritar

1 colher de sopa de amido de milho

Sal a gosto

Modo de preparo

Descasque as batatas e corte-as em palitos de tamanho semelhante, para que todas cozinhem e fritem por igual.

Coloque os palitos em uma tigela com água fria e deixe de molho por pelo menos 30 minutos. Esse processo ajuda a retirar parte do excesso de amido presente na superfície das batatas.

Depois, escorra a água e seque muito bem as batatas com um pano limpo ou papel-toalha. Essa etapa é importante para evitar respingos durante a fritura e contribuir para que o resultado fique mais sequinho.

Coloque as batatas em uma tigela seca, acrescente o amido de milho e misture delicadamente até que todos os palitos fiquem levemente envolvidos.

Aqueça o óleo em uma panela funda. Para conseguir uma batata mais crocante, faça uma primeira fritura em temperatura média, sem colocar muitas batatas de uma vez. Retire quando começarem a ficar cozidas, mas ainda sem dourar completamente.

Deixe as batatas descansarem por alguns minutos. Em seguida, aumente a temperatura do óleo e faça uma segunda fritura até que fiquem douradas e crocantes.

Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel-toalha para eliminar o excesso de óleo. Finalize com sal e sirva imediatamente.

Qual é o segredo para a batata frita ficar crocante?

Um dos principais truques é fazer a fritura em duas etapas. Na primeira, a batata cozinha por dentro; na segunda, em uma temperatura mais alta, a parte externa ganha a textura crocante característica.

Outro cuidado importante é não colocar uma grande quantidade de batatas no óleo de uma só vez. Quando a panela fica muito cheia, a temperatura do óleo cai e as batatas podem absorver mais gordura, ficando murchas.

Também é fundamental secar bem os palitos antes de fritá-los. A água em contato com o óleo quente pode causar respingos e atrapalhar o processo.

Com esses cuidados, a batata fica dourada e crocante por fora, enquanto mantém o interior macio, resultado parecido com o encontrado em restaurantes e lanchonetes.

Tags:

Receita Batata

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