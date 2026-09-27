RECEITA

Como fazer brownie com casquinha crocante e interior cremoso

Clássico da confeitaria, o brownie tem preparo simples e pode ser servido sozinho ou acompanhado de sorvete

Felipe Sena

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:00

Brownie Crédito: Reprodução | Tudo Gostoso

Com uma camada fina e crocante por cima e interior mais úmido e denso, o brownie conquistou espaço entre as sobremesas mais populares. A receita, de origem norte-americana, é uma alternativa para quem gosta de chocolate e pode ser preparada com poucos ingredientes.

O segredo para conseguir o contraste entre a casquinha e o interior está principalmente no preparo da massa e no tempo de forno. Diferentemente de um bolo tradicional, o brownie não deve assar até ficar completamente seco.

Dicas para um brownie perfeito 1 de 4

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

150 g de manteiga

3 ovos

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de açúcar mascavo

1 colher de chá de essência de baunilha

3/4 de xícara de farinha de trigo

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 pitada de sal

100 g de chocolate picado ou gotas de chocolate

Modo de preparo

Derreta o chocolate meio amargo com a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada poucos segundos para evitar que o chocolate queime. Reserve.

Em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o açúcar mascavo e a baunilha. Acrescente o chocolate derretido com a manteiga e mexa até formar uma mistura uniforme.

Adicione a farinha de trigo, o chocolate em pó e o sal. Misture delicadamente, sem bater a massa. Por último, incorpore o chocolate picado.

Transfira a massa para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos.

O ponto ideal é quando as bordas estiverem firmes e o centro ainda apresentar uma leve umidade. Depois de retirar do forno, espere alguns minutos antes de cortar para que o brownie adquira a textura característica.