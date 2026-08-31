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Como fazer costelinha de porco na air fryer igual a de churrasco: aprenda o truque para garantir carne suculenta de ambos os lados

A receita inspirada nas dicas de Rita Lobo garante carne macia por dentro e crocante por fora com poucos ingredientes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:00

Costelinha de porco na air fryer Crédito: Reprodução/Panelinha/GNT

Preparar costelinha suína sem precisar acender a churrasqueira ficou muito mais prático com o auxílio da air fryer. A técnica garante uma proteína com casquinha sequinha por fora e extremamente suculenta por dentro, sendo uma excelente pedida para um almoço ou jantar em família.

Receita de costelinha de porco na air fryer

Preparar costelinha suína sem precisar acender a churrasqueira ficou muito mais prático com o auxílio da air fryer. A técnica garante uma proteína com casquinha sequinha por fora e extremamente suculenta por dentro, sendo uma excelente pedida para um almoço ou jantar em família. por Reprodução/Panelinha
Ingredientes: 1 kg de costela suína ou cerca de 8 ripas, 1 colher (sopa) de azeite de oliva, 1 colher (chá) de sal, Pimenta-do-reino moída na hora a gosto por Reprodução/Joe Gough/Shutterstock
Corte a carne: Caso a peça esteja inteira, divida-a em ripas cortando exatamente no espaço entre os ossos, garantindo que cada pedaço fique com carne dos dois lados. por Reprodução/Panelinha/GNT
Tempere os pedaços: Transfira a costelinha para uma tigela grande, adicione o sal, a pimenta-do-reino e regue com o azeite, misturando muito bem com as mãos. por Reprodução/Guia da cozinha
Aqueça o equipamento: Pré-aqueça a air fryer a 200°C. por Reprodução/Casa e Culinaria
Organize no cesto: Acomode todas as costelinhas no cesto, podendo deixá-las levemente sobrepostas, e programe para assar por 30 minutos. por Reprodução/canal Receitas do Will
Garanta o dourado uniforme: A cada 10 minutos, abra o cesto e utilize uma pinça para virar os pedaços, posicionando as partes mais douradas para baixo e as menos cozidas para cima. por Reprodução/Comida um como
Ajuste o tempo: Ao completar os 30 minutos, verifique o ponto; se necessário, adicione mais 5 minutos de cozimento conforme a espessura da peça. Sirva logo em seguida. por Reprodução/Guia da Cozinha
  Dica extra: Para incrementar o sabor, você pode pincelar um toque de molho barbecue nos minutos finais de cozimento. Guarde eventuais sobras na geladeira em recipiente fechado por até dois dias. por Imagem: VasiliyBudarin | Shutterstock
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Preparar costelinha suína sem precisar acender a churrasqueira ficou muito mais prático com o auxílio da air fryer. A técnica garante uma proteína com casquinha sequinha por fora e extremamente suculenta por dentro, sendo uma excelente pedida para um almoço ou jantar em família. por Reprodução/Panelinha

  • Ingredientes

1 kg de costela suína ou cerca de 8 ripas

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) de sal

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Leia mais

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  • Modo de Preparo

Corte a carne: Caso a peça esteja inteira, divida-a em ripas cortando exatamente no espaço entre os ossos, garantindo que cada pedaço fique com carne dos dois lados.

Tempere os pedaços: Transfira a costelinha para uma tigela grande, adicione o sal, a pimenta-do-reino e regue com o azeite, misturando muito bem com as mãos.

Aqueça o equipamento: Pré-aqueça a air fryer a 200°C.

Organize no cesto: Acomode todas as costelinhas no cesto, podendo deixá-las levemente sobrepostas, e programe para assar por 30 minutos.

Garanta o dourado uniforme: A cada 10 minutos, abra o cesto e utilize uma pinça para virar os pedaços, posicionando as partes mais douradas para baixo e as menos cozidas para cima.

Ajuste o tempo: Ao completar os 30 minutos, verifique o ponto; se necessário, adicione mais 5 minutos de cozimento conforme a espessura da peça. Sirva logo em seguida.

Dica extra: Para incrementar o sabor, você pode pincelar um toque de molho barbecue nos minutos finais de cozimento. Guarde eventuais sobras na geladeira em recipiente fechado por até dois dias.

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Culinária Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

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