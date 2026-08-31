Como fazer costelinha de porco na air fryer igual a de churrasco: aprenda o truque para garantir carne suculenta de ambos os lados

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:00
Preparar costelinha suína sem precisar acender a churrasqueira ficou muito mais prático com o auxílio da air fryer. A técnica garante uma proteína com casquinha sequinha por fora e extremamente suculenta por dentro, sendo uma excelente pedida para um almoço ou jantar em família.
Receita de costelinha de porco na air fryer
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 colher (chá) de sal
Pimenta-do-reino moída na hora a gosto
Corte a carne: Caso a peça esteja inteira, divida-a em ripas cortando exatamente no espaço entre os ossos, garantindo que cada pedaço fique com carne dos dois lados.
Tempere os pedaços: Transfira a costelinha para uma tigela grande, adicione o sal, a pimenta-do-reino e regue com o azeite, misturando muito bem com as mãos.
Aqueça o equipamento: Pré-aqueça a air fryer a 200°C.
Organize no cesto: Acomode todas as costelinhas no cesto, podendo deixá-las levemente sobrepostas, e programe para assar por 30 minutos.
Garanta o dourado uniforme: A cada 10 minutos, abra o cesto e utilize uma pinça para virar os pedaços, posicionando as partes mais douradas para baixo e as menos cozidas para cima.
Ajuste o tempo: Ao completar os 30 minutos, verifique o ponto; se necessário, adicione mais 5 minutos de cozimento conforme a espessura da peça. Sirva logo em seguida.
Dica extra: Para incrementar o sabor, você pode pincelar um toque de molho barbecue nos minutos finais de cozimento. Guarde eventuais sobras na geladeira em recipiente fechado por até dois dias.