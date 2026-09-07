RECEITA

Como fazer empadinha de festa com massa amanteigada que derrete na boca

Aprenda a preparar o salgado clássico com um passo a passo simples para rechear como preferir e render até 30 porções

Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:00

Empadinhas são práticas de preparar e incrementam o lanche da tarde Crédito: WS-Studio | Shutterstock

As empadinhas são sucesso garantido nas festas de aniversário. Seja com recheio de frango, carne ou camarão cremoso, o salgado traz um sabor nostálgico. O preparo para saborear suas próprias empadinhas em casa pode ser mais fácil do que você imagina.

A receita rende cerca de 25 porções médias. A massa amanteigada e quebradiça – que pode ser feita com margarina, manteiga ou banha de porco – garante uma textura leve e que derrete na boca. A escolha do recheio fica a seu critério, mas o CORREIO também separou algumas sugestões.

Ideias de sabores para rechear sua empadinha 1 de 2

Ingredientes

2 ovos;

200 g de margarina ou manteiga (ou banha de porco);

1 colher (chá) de sal;

500 g de farinha de trigo;

75 ml de água;

1 gema para pincelar;

Orégano ou gergelim a gosto (opcional).

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture os ovos, a margarina e o sal até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e a água até formar uma massa quebradiça e uniforme. Evite sovar demais para preservar a leveza do preparo.

Envolva a massa em plástico-filme e deixe descansar por alguns minutos em temperatura ambiente ou na geladeira. Para evitar que a massa grude, unte as forminhas com óleo e leve-as ao forno por 10 minutos para "queimar".

Modele bolinhas de massa de aproximadamente 70 g e forre o fundo e as laterais de cada forminha, pressionando levemente. Preencha as cavidades com o recheio de sua preferência, deixando um pequeno espaço na borda para o fechamento.

Cubra cada unidade com um disco de massa e vede bem as extremidades. Pincele a gema por cima e salpique orégano ou gergelim, se desejar.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que as empadinhas fiquem levemente douradas.

Depois de assadas, as empadinhas podem ser guardadas na geladeira por até 3 dias. Se preferir congelar, monte os salgados crus diretamente nas forminhas e mantenha no freezer por até 3 meses. Para recuperar a crocância da massa nas unidades que já foram assadas e refrigeradas, basta reaquecê-las rapidamente no forno antes de servir.

Rendimento

Empadinhas médias (~70 g): rende cerca de 20 unidades.