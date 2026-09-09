HORA DO RANGO

Como fazer filé de frango à parmegiana crocante: veja o passo a passo para um empanado perfeito

Com casquinha crocante e molho saboroso, aprenda como fazer esse clássico brasileiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:00

Contrafilé à parmegiana Crédito: SHUTTERSTOCK

O tradicional filé de frango à parmegiana é um dos pratos mais populares e queridos para acompanhar o arroz do dia a dia. Para garantir uma carne macia e suculenta, o segredo começa no pré-preparo temperando os filés com sal, pimenta-do-reino, páprica picante, açafrão e limão, deixando descansar por pelo menos 30 minutos ou na geladeira por 12 horas.

Veja como preparar um frango à parmegiana saboroso e crocante 1 de 7

O processo de empanamento exige atenção para garantir a textura ideal. O método correto consiste em passar a carne na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por fim, na farinha de rosca, pressionando levemente com os dedos para criar aderência e formar uma casquinha bem crocante durante a fritura em óleo quente.

Após fritar os filés até dourarem por cerca de um minuto de cada lado, a montagem é feita em um refratário sem sobrepor as peças. Basta cobrir com o molho de tomate escolhido, salpicar queijo ralado e levar ao forno preaquecido a 230 ºC por aproximadamente 20 minutos até gratinar por completo.

Ingredientes

Filés de frango

Sal

Pimenta-do-reino

Páprica picante

Açafrão

Limão

Farinha de trigo

Ovo

Farinha de rosca

Óleo para fritar

Molho de tomate